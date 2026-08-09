Tiện nghi trên siêu du thuyền 7,7 triệu USD của C. Ronaldo

Siêu du thuyền mang tên Cristiano và Georgina

Giữa lúc rộ tin đồn chuẩn bị tổ chức đám cưới, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tận hưởng kỳ nghỉ hè trên biển tại Mallorca (Tây Ban Nha) - điểm đến yêu thích của cặp sao trong những năm gần đây.

Đồng hành cùng họ là chiếc siêu du thuyền Azimut Grande 27 Metri mang tên CG Mare, ghép từ chữ cái đầu trong tên của cả hai. Con tàu do hãng đóng tàu danh tiếng Azimut Yachts (Italy) chế tạo và được Ronaldo mua từ năm 2020. Du thuyền dài 26,78 m, rộng 6,59 m, gồm 5 cabin, 6 phòng tắm, có thể tiếp đón khoảng 10 khách và 3 - 4 thành viên thủy thủ đoàn.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, giá trị ban đầu của du thuyền khoảng 7,7 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng), nhưng con số thực tế được cho là cao hơn đáng kể do nhiều hạng mục nội thất và đồ nội thất được thiết kế riêng theo yêu cầu của chủ nhân.

Ronaldo và Georgina đã làm mới hoàn toàn phong cách trang trí hải quân truyền thống. Những họa tiết sọc xanh - trắng quen thuộc được thay thế bằng bảng màu trung tính, vật liệu cao cấp và đường nét tinh giản, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng sang trọng giữa đại dương.

Hồ bơi vô cực

Phần mũi du thuyền được bố trí hồ bơi vô cực với thành kính cường lực trong suốt, tạo cảm giác liền mạch với mặt biển. Tông trắng của bể làm nổi bật màu nước xanh ngọc, trong khi ghế ngồi và tay vịn tích hợp tăng tính tiện nghi, mang đến trải nghiệm thư giãn như tại một khu nghỉ dưỡng hạng sang.

Góc thư giãn hướng thẳng ra biển

Không gian này mang phong cách tối giản với nội thất có thiết kế thanh thoát. Ngay cạnh lối xuống biển, cặp sao đặt võng đôi kết hợp khung gỗ tự nhiên và vải bạt màu trắng, tạo nên một góc nghỉ ngơi yên tĩnh, dễ chịu, hòa cùng khung cảnh biển.

Tấm thảm polypropylene chuyên dụng có khả năng khô nhanh, chống nước biển và không bạc màu dưới nắng gắt, giúp không gian vừa đẹp mắt vừa bền bỉ trong điều kiện ngoài trời.

Góc tập gym ngoài trời

Khu tập ngoài trời được bố trí ngay trên boong sau, liền kề khu sofa giường dành cho nghỉ ngơi và tắm nắng. Cách sắp xếp này giúp các thành viên trong gia đình Ronaldo vừa có không gian thư giãn, vừa có thể cùng nhau tập luyện và tận hưởng tầm nhìn rộng mở ra đại dương.

Phòng ăn ngoài trời

Khu vực ăn uống ngoài trời gây ấn tượng bởi sự thoải mái, ấm cúng. Ban ngày, ánh sáng tự nhiên bao phủ toàn bộ không gian; đến tối, đèn bàn không dây, nến và hệ thống đèn LED ánh vàng ẩn dưới băng ghế tạo nên bầu không khí thư giãn.

Bàn ăn bằng gỗ tếch nguyên khối - loại vật liệu được ưa chuộng trên du thuyền nhờ độ bền và khả năng chống chịu nước biển - trở thành điểm nhấn của không gian. Gỗ mộc kết hợp với đệm ghế tông xám - trắng mang lại cảm giác thanh lịch, trong khi chất liệu vải chống nước và chống muối biển giúp nội thất phù hợp với điều kiện ngoài khơi.

Bàn tiệc phong cách Địa Trung Hải

Bàn tiệc của Georgina mang đậm tinh thần Riviera nước Pháp với tấm lót bàn họa tiết Toile de Jouy đặc trưng của Dior. Những chiếc gối cùng họa tiết tạo sự đồng bộ, trong khi bộ đồ ăn màu trắng, dao nĩa mạ vàng và ly pha lê chạm nổi giúp tổng thể sang trọng, hiện đại. Điểm nhấn thú vị là những vòng khăn ăn hình cá ngựa mạ vàng - một chi tiết nhỏ nhưng tạo nên nét duyên dáng rất riêng cho bàn tiệc trên biển.

Hệ thống đèn lồng tạo ánh sáng lý tưởng để chụp ảnh

Trong một bức ảnh được chia sẻ trên Instagram, Georgina tạo dáng trên sofa, phía sau là cặp đèn lồng Tika của thương hiệu Vincent Sheppard, trị giá khoảng 700 USD mỗi chiếc. Được chế tác từ sợi đan thủ công, những chiếc đèn này tạo ra ánh sáng vàng dịu và ấm. Đây cũng là kiểu ánh sáng được giới thiết kế ưa chuộng vì tạo hiệu ứng đẹp khi chụp ảnh, đặc biệt vào thời điểm hoàng hôn hoặc buổi tối, giúp cặp sao có được những khung hình nổi bật trên du thuyền.

Phòng ăn trong nhà

Bên trong, du thuyền mang dáng dấp của một căn hộ hạng sang với cửa sổ toàn cảnh cỡ lớn, bàn ăn đá cẩm thạch trắng vân xám, ghế bọc da màu kem và đèn trần hình ống tối giản.

Không gian được hoàn thiện bằng sự kết hợp giữa vật liệu cao cấp và các chi tiết trang trí tinh tế như đế lót đĩa bằng gỗ, ly pha lê chạm nổi và bộ đồ ăn điểm xuyết họa tiết da báo. Tất cả tạo nên phong cách "quiet luxury" - sang trọng nhưng không phô trương.

Phòng tắm chuẩn 5 sao

Phòng tắm riêng của cabin chính được thiết kế như một spa cao cấp, với gỗ óc chó bóng, đá tự nhiên và hệ thống chiếu sáng âm trần tạo hiệu ứng ánh sáng mềm.

Gương được bố trí để mở rộng cảm giác không gian và kết nối trực tiếp với phòng ngủ chính. Từ giá để khăn giấy, khay đựng đồ bọc da đến các kệ nổi và vòi nước mang phong cách Art Deco hiện đại. Mọi chi tiết đều được chăm chút nhằm mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng tương đương khách sạn 5 sao ngay giữa biển khơi.

Siêu du thuyền có 6 phòng tắm với thiết kế rộng rãi, sang trọng.