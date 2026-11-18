Con trai cả nhà Beckham được cho là từ bỏ kế hoạch đăng ký thương hiệu Cloud 23, gần bốn năm sau khi nộp hồ sơ lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ. Theo tờ Sun, đơn đăng ký bị chuyển sang trạng thái không còn hiệu lực do anh không nộp tuyên bố sử dụng thương hiệu hoặc yêu cầu gia hạn đúng thời hạn sau khi được chấp thuận sơ bộ.

Brooklyn quảng cáo chai tương ớt Cloud 23. Ảnh: Instagram BrooklynBeckham

Cloud 23 là thương hiệu tương ớt do Brooklyn ra mắt, lấy tên từ số áo 23 mà bố anh, David Beckham, từng mặc khi thi đấu cho Real Madrid và LA Galaxy. Ban đầu, Brooklyn muốn đăng ký tên này để sử dụng cho nhiều mặt hàng, từ nước sốt đến sản phẩm lưu niệm.

Ngoài Cloud 23, các hồ sơ đăng ký nhãn hiệu C23 và Beck's Buns của Brooklyn tại Mỹ cũng được liệt kê ở trạng thái không còn hiệu lực.

David Beckham thời trẻ với chiếc áo đấu mang số 23. Ảnh: PA

Diễn biến mới xuất hiện giữa lúc mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham vẫn căng thẳng. Hồi tháng 1, con trai cả Becks - Vic công khai tuyên bố rạn nứt với bố mẹ, đồng thời cáo buộc họ từng tìm cách gây sức ép để anh ký văn bản từ bỏ quyền đối với tên riêng của mình.

Brooklyn cho biết việc ký thỏa thuận trước đám cưới với Nicola Peltz có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của anh, vợ và các con trong tương lai. Anh nói sự bất đồng khiến bố mẹ thay đổi cách đối xử với mình. Sau tuyên bố này, Daily Mail đưa tin Victoria Beckham là người đứng tên sở hữu nhãn hiệu đăng ký cho tên Brooklyn tại Anh. Hồ sơ nộp lên Văn phòng Sở hữu trí tuệ Anh cho thấy cô đăng ký thương hiệu này từ tháng 12/2016, cùng với tên của ba người con còn lại.

Theo một nguồn tin, Becks - Vic đăng ký nhãn hiệu tên các con khi họ còn nhỏ nhằm bảo vệ quyền lợi thương mại của gia đình. Khi các con trưởng thành và có sự nghiệp riêng, hai vợ chồng dự định chuyển quyền sở hữu cho từng người vào tháng 12 năm nay, khi các đăng ký đến kỳ gia hạn.

Nguồn tin cho biết Vic chủ động hoàn tất thủ tục để việc chuyển giao diễn ra thuận lợi, đồng thời hy vọng động thái này giúp xoa dịu bất đồng với con trai cả trước dịp Giáng sinh.