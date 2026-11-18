Những năm gần đây, hoa atiso không chỉ được biết đến là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà còn trở thành nguyên liệu cắm hoa được nhiều người yêu thích. Với hình dáng độc đáo, cánh hoa xếp lớp chắc khỏe cùng gam màu tím xanh sang trọng, atiso mang đến cảm giác vừa mộc mạc vừa nghệ thuật cho không gian sống.

Không rực rỡ như hoa hồng hay mềm mại như cẩm tú cầu, atiso lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp gai góc, cá tính và rất “Tây”. Chỉ cần vài cành atiso kết hợp khéo léo, góc phòng khách hay bàn ăn đã trở nên nổi bật và đầy chất thơ.

Cắm hoa với bình gốm là kiểu phổ biến nhất. Chỉ cần 3–5 cành atiso cắm trong bình gốm màu trung tính là đã tạo cảm giác nghệ thuật và hiện đại. Nên chọn bình miệng nhỏ, dáng cao để giữ form cành tự nhiên. Có thể kết hợp thêm lá bạc, eucalyptus hoặc vài nhánh hoa trắng nhỏ để tổng thể mềm mại hơn. Với những không gian tối giản, nhiều người chọn cắm atiso cùng các loại lá bản lớn hoặc hoa có gam màu lạnh như trắng, xanh olive, tím nhạt. Atiso lúc này đóng vai trò điểm nhấn chính, tạo cảm giác mạnh mẽ và cá tính cho tổng thể bình hoa.

Ngọc Loan thể hiện sự khéo léo, tinh tế của mình qua cách cắm hoa, tỉa hoa quả theo hình long phụng cầu kỳ. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi cô sở hữu vibe phú bà giàu có nhưng lại rất khéo tay, thích tự làm những điều nhỏ nhất thay vì thuê người.

Trong khi nhiều phú bà chọn cuộc sống "thuê người làm hết" từ nấu ăn, cắm hoa, đến trang trí nhà cửa, Ngọc Loan lại đi ngược lại. Cô tự tay trang trí nhà cửa mỗi dịp lễ Tết, biết làm rất nhiều loại bánh và thường quay lại quy trình để chia sẻ với mọi người. Mâm cỗ do Ngọc Loan cắt tỉa rau củ quả từng gây "chấn động" mạng xã hội. Mặc váy màu gì thì làm bánh hoa văn kiểu đó. "Phú bà" thường cắm hoa và làm các món ăn theo mùa.

Và đó là lý do Ngọc Loan ngày càng được yêu quý.