Ngày 16/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã tuyên án đối với Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) cùng các bị cáo khác trong vụ án liên quan đến các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế", xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bên cạnh quy mô và tính chất phức tạp của vụ án, khối tài sản đồ sộ bị cơ quan chức năng thu giữ, kê biên và phong tỏa trong quá trình điều tra cũng thu hút sự chú ý. Từ hàng trăm miếng vàng nguyên khối, lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ đến dàn siêu xe, đồng hồ xa xỉ, bất động sản và hàng trăm thiết bị điện tử, danh mục tài sản, vật chứng cho thấy quy mô đặc biệt lớn của vụ án. Cùng nhìn lại những tài sản đáng chú ý đã được cơ quan chức năng thu giữ, kê biên và phong tỏa trong thời gian qua.