Đếm khối tài sản khổng lồ bị thu giữ trong vụ án Mr Pips, Shark Bình
Sau khi TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ án Mr Pips, Shark Bình, cùng nhìn lại khối tài sản khổng lồ bị thu giữ, kê biên và phong tỏa, từ tiền mặt, vàng nguyên khối đến siêu xe, đồng hồ xa xỉ và bất động sản.
Ngày 16/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã tuyên án đối với Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) cùng các bị cáo khác trong vụ án liên quan đến các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế", xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Bên cạnh quy mô và tính chất phức tạp của vụ án, khối tài sản đồ sộ bị cơ quan chức năng thu giữ, kê biên và phong tỏa trong quá trình điều tra cũng thu hút sự chú ý. Từ hàng trăm miếng vàng nguyên khối, lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ đến dàn siêu xe, đồng hồ xa xỉ, bất động sản và hàng trăm thiết bị điện tử, danh mục tài sản, vật chứng cho thấy quy mô đặc biệt lớn của vụ án. Cùng nhìn lại những tài sản đáng chú ý đã được cơ quan chức năng thu giữ, kê biên và phong tỏa trong thời gian qua.
Tại tòa, Mr Pips cùng Mr Hunter đề nghị HĐXX cho bán sớm các siêu xe vì đây là "tiêu sản", càng để lâu càng mất giá.