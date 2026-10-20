Vợ chồng Brooklyn diện đồ đôi dạo phố

Brooklyn và Nicola trên đường phố Los Angeles hôm 14/10. Ảnh: Backgrid

Sau chuyến tham dự Tuần lễ Thời trang Paris, Brooklyn Beckham, 27 tuổi và Nicola Peltz, 31 tuổi, đã quay trở lại Los Angeles. Cặp sao thu hút sự chú ý khi nắm tay nhau tới dùng bữa tại nhà hàng The Polo Bar thuộc khách sạn Beverly Hills. Cả hai diện trang phục đồng điệu với sơ mi trắng và quần jean xanh. Nicola khoe vòng một cùng cơ bụng chuẩn trong chiếc áo croptop sơ mi buộc vạt, còn Brooklyn chọn phong cách giản dị với áo sơ vin lệch một bên.

Đáng chú ý, chuyến đi Paris trước đó của cặp sao tiếp tục làm dấy lên những tranh cãi về mối quan hệ rạn nứt giữa Brooklyn và gia đình. Dù có mặt tại thủ đô nước Pháp cùng thời điểm với gia đình Beckham, Brooklyn hoàn toàn ngó lơ show diễn thời trang của mẹ ruột - nhà thiết kế Victoria Beckham.

Cặp vợ chồng tay trong tay không rời. Ảnh: Backgrid

Trong khi David Beckham cùng các con Harper, Romeo, Cruz và bạn gái của các con ngồi ở hàng ghế đầu tại khu Conciergerie để ủng hộ Vic, Brooklyn và Nicola lại đi dự show Balenciaga tại Tennis Club de Paris và tiệc tùng cách đó chỉ hơn một km. Nguồn tin thân cận tiết lộ với Daily Mail rằng hành động này bị coi là động thái "trêu tức" gia đình, khi cặp sao chủ động xuất hiện dày đặc trước ống kính của paparazzi.

Mâu thuẫn giữa hai bên được cho là đã bùng nổ sau khi Brooklyn bỏ qua chuỗi sự kiện mừng sinh nhật tuổi 50 của cha mình. Gần đây, cậu cả nhà Beckham tiếp tục gây chú ý khi mời tài tử Mark Wahlberg - người từng có mâu thuẫn với Becks - tham gia quảng bá cho thương hiệu nước sốt Cloud 23 của mình. Bên cạnh đó, anh cũng khoe bức hình xăm thư tình của Nicola trên lưng.

Sau show diễn, Vic đăng tải bài viết trên trang cá nhân khẳng định cô cảm thấy "rất may mắn khi có gia đình bên cạnh", ngầm bỏ qua sự vắng mặt của con trai cả. Nguồn tin từ bạn bè gia đình khẳng định mối quan hệ giữa Brooklyn và cha mẹ hiện chưa thấy tín hiệu hàn gắn khi cả hai bên đều duy trì khoảng cách.

Becks và Vic thời trẻ. Ảnh: Instagram