Rau muống

Theo VTC News, rau muống có thể trồng dễ dàng trên cạn bằng cách giâm cành. Bạn chỉ cần chuẩn bị thùng xốp hoặc khay sạch để trồng, sau đó duy trì độ ẩm cho đất bằng cách tưới nước sạch thường xuyên. Với cách trồng này, rau muống sinh trưởng rất nhanh, chỉ sau vài ngày là có thể cây rau hồi phục và ổn định để phát triển.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi có tỷ lệ nảy mầm cao và tốc độ phát triển nhanh. Tuy nhiên, bạn sẽ không phải đợi lâu nếu sử dụng cọng mồng tơi già để giâm. Đây là loại rau dễ trồng, ít sâu bệnh, chỉ cần bạn tưới nước sạch đều đặn và đặt chậu cây ở nơi có độ ẩm cao là rau sẽ sinh trưởng tốt.

Rau mồng tơi có tỷ lệ nảy mầm cao và tốc độ phát triển nhanh.

Rau khoai lang

Rau khoai lang có thể được trồng dễ dàng bằng cách giâm cành, vừa nhanh có rau ăn vừa giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và hương vị tự nhiên.

Rau diếp và xà lách

Đây là những loại rau ăn sống được sử dụng rất nhiều trong các bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, thật tiện lợi khi chúng ta có thể ra vườn hái dùng bất cứ lúc nào.

Theo đặc điểm tự nhiên, rau diếp và xà lách rất dễ trồng, không yêu cầu chăm sóc cầu kỳ. Quá trình phát triển rất nhanh cho năng suất cao và dễ dàng thu hoạch.

Đây là những loại rau ăn sống được sử dụng rất nhiều trong các bữa ăn hàng ngày.

Hơn nữa, trồng cây này chiếm rất ít diện tích đất nên thành thị đến nông thôn đều thực hiện được. Vì xà lách không kén đất và không ưa sáng nên bạn có thể trồng ở nơi ít nắng như trên sân thượng, mái hiên, thùng xốp hoặc xen với hoa hay dưới cây cao đều được.

Cải cúc

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, rau cải cúc được nhiều người lựa chọn trong thực đơn gia đình thường để nhúng lẩu hoặc nấu canh.

Cải cúc dễ trồng, dễ chế biến, giàu dinh dưỡng và có tác dụng chữa bệnh tốt với một số bệnh thông thường như chữa ít sữa sau sinh, trị đau đầu kinh niên, trị đau mắt hoa mắt, hạ huyết áp, giảm cảm, chữa chứng ho dai dẳng.

Cải ngọt và cải xanh

Rau cải nói chung là loại rau rất quen thuộc trong mỗi bữa ăn gia đình với vô vàn món ăn ngon mà lại tốt cho sức khỏe bởi chứa nhiều vitamin và các khoáng chất.

Đây là loại cây ngắn ngày nên có thể trồng quanh năm và dù mất ít công chăm sóc nhưng rau vẫn xanh tốt.

Đây là loại cây ngắn ngày nên có thể trồng quanh năm và dù mất ít công chăm sóc nhưng rau vẫn xanh tốt.

Ớt

Bạn không cần phải đi đến một cửa hàng chỉ để mua hạt giống. Chỉ cần sau bữa cơm, bạn lấy hạt ớt mà bạn không ăn vào bụng rồi gieo vào thùng/chậu đất. Nhớ đặt nó ở một nơi có đầy đủ ánh sáng mặt trời. Rồi bạn sẽ được quan sát sự lớn lên từng ngày của nó.

Lưu ý khi trồng rau

Tưới nước vào buổi sáng sớm hoặc chiều để giảm sự bay hơi của nước. Đảm bảo đất luôn ẩm nhưng không bị ngập.

Bạn nên theo dõi sự phát triển của cây rau và phát hiện sớm các dấu hiệu của sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, tránh trường hợp cây bị hư hỏng.

Sử dụng phân hữu cơ như phân bò, phân lân để cung cấp dinh dưỡng cho cây rau, nhưng phải bón đúng liều lượng để tránh gây hại.

Bạn nên theo dõi sự phát triển của cây rau và phát hiện sớm các dấu hiệu của sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, tránh trường hợp cây bị hư hỏng.