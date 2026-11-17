Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 134,2-137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm từ 300.000 - 500.000 đồng/lượng tùy từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 134 - 137 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 133,2 - 137,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 133 - 137 triệu đồng/lượng...

Diễn biến trái ngược của giá vàng và USD. Ảnh: NY.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.864 USD/ounce, giảm 14 USD so với sáng qua, tương đương khoảng 120,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.652 đồng/USD, tăng 13 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.570 - 25.950 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Chỉ trong 5 ngày qua, giá USD ngân hàng tăng thêm 250 đồng.

Từ ngày 11/11, Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ quay trở lại mua ngoại tệ giao ngay từ ngân hàng thương mại hai lần mỗi tuần, với giá 25.500 đồng/USD.

Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước mua lại ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng sau thời gian dài. Trước đó, trong nửa đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước từng mua 6 tỷ USD. Việc mua USD giao ngay có thể giúp Ngân hàng Nhà nước bổ sung dự trữ ngoại hối, đồng thời cung ứng thêm thanh khoản tiền đồng cho hệ thống ngân hàng.

Đầu tháng 4 năm nay, Ngân hàng Nhà nước cho biết quy mô dự trữ ngoại hối đạt khoảng 87,6 tỷ USD, giảm 24 tỷ USD so với mức kỷ lục gần 112 tỷ USD vào tháng 1/2022.