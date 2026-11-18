Theo thống kê từ Cục Hải quan, tháng 10/2026, các doanh nghiệp nước ta đã xuất khẩu 25.300 tấn hạt tiêu, thu về 167,1 triệu USD. So với tháng 10 năm ngoái, lượng hạt tiêu xuất khẩu tăng mạnh 29%, trong khi trị giá tăng 27,4%.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 241.900 tấn hạt tiêu, trị giá gần 1,58 tỷ USD, tăng lần lượt 17,4% về lượng và 12,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Dù lượng xuất khẩu tăng, giá bình quân lại giảm. Trong 10 tháng, giá xuất khẩu loại “vàng đen” này đạt 6.521 USD/tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này 58.810 tấn, tăng 28,1% về lượng và 23,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng hạt tiêu xuất sang Mỹ chiếm 24,3% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam, tăng so với tỷ trọng 22,3% cùng kỳ năm 2025. Đây tiếp tục là một trong những thị trường đóng góp quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu của ngành hàng này.

Số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cũng cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, Mỹ nhập khẩu 68.800 tấn hạt tiêu, giá trị 513,64 triệu USD, tăng 6,7% về lượng và 7,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho thị trường này, với khối lượng lên tới 54.940 tấn, trị giá 412,21 triệu USD, tăng 22,8% về lượng và 21,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Tính bình quân, mỗi tháng các nhà nhập khẩu Mỹ chi khoảng 45,8 triệu USD để mua hơn 6.100 tấn hạt tiêu từ Việt Nam.

Đáng chú ý, thị phần hạt tiêu Việt Nam tại Mỹ tăng mạnh từ 69,42% trong 9 tháng năm 2025 lên 79,86% cùng kỳ năm nay, tương đương mức tăng 10,44 điểm phần trăm. Xét về trị giá, thị phần cũng tăng từ 70,90% lên 80,25%.

Điều này đồng nghĩa, cứ 10 tấn hạt tiêu Mỹ nhập khẩu trong giai đoạn này thì gần 8 tấn có xuất xứ từ Việt Nam.

Trong khi tăng mạnh nhập khẩu “vàng đen” Việt Nam, Mỹ giảm nhập khẩu hạt tiêu từ một số nguồn cung khác.

Cụ thể, lượng hạt tiêu Mỹ nhập khẩu từ Indonesia giảm tới 52,3% so với cùng kỳ năm ngoái; từ Ấn Độ giảm 15,1%, Trung Quốc giảm 4,4%, còn nhóm thị trường khác giảm 40%.

Trong số các nguồn cung chính, chỉ có Brazil duy trì được đà tăng trưởng, với lượng xuất khẩu sang Mỹ tăng 7%. Tuy nhiên, thị phần của Brazil vẫn khá khiêm tốn, chỉ chiếm 3,45% tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu của Mỹ.

Diễn biến trên cho thấy các nhà nhập khẩu Mỹ đang gia tăng tỷ trọng mua hàng từ Việt Nam, trong bối cảnh lượng nhập khẩu từ một số nhà cung cấp truyền thống suy giảm.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), một trong những yếu tố giúp hạt tiêu Việt Nam duy trì sức cạnh tranh là giá nhập khẩu tương đối ổn định.

Trong 9 tháng đầu năm, giá bình quân hạt tiêu Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam đạt 7.503 USD/tấn, giảm nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, giá nhập khẩu từ Indonesia tăng mạnh 17,8%, Trung Quốc tăng 5,4% và Brazil tăng 3,6%. Riêng giá nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 5%.

Cùng với lợi thế về giá, nguồn cung ổn định, khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn và chất lượng sản phẩm ngày càng được cải thiện cũng giúp hạt tiêu Việt Nam củng cố vị thế tại thị trường Mỹ.