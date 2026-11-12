Victoria Beckham 'trao lại quyền sở hữu nhãn hiệu cho con trai Brooklyn'

Brooklyn Beckham và Victoria Beckham. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham/ Victoria Beckham

Trong tuyên bố gây chấn động hồi tháng 1, Brooklyn cáo buộc cha mẹ từng tìm cách "hối lộ tôi để buộc tôi từ bỏ quyền đối với tên mình". Anh cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến bản thân, vợ và những đứa con trong tương lai.

Sau đó, Daily Mail cho biết Victoria, 52 tuổi, là người duy nhất đứng tên sở hữu nhãn hiệu mang tên Brooklyn Beckham, cũng như tên của ba người con còn lại của cô và David Beckham.

Hồ sơ đăng ký tại Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Anh cho thấy Victoria đã đăng ký nhãn hiệu mang tên con trai từ tháng 12/2016. Theo quy định, khi thời hạn bảo hộ kết thúc vào tháng 12 năm nay, Brooklyn, 27 tuổi, có thể tự gia hạn thông qua đội ngũ pháp lý riêng.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết Victoria đã chủ động hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu cho ba con trai là Brooklyn, Romeo và Cruz.

Một nguồn tin cho biết David và Victoria đăng ký nhãn hiệu mang tên các con từ khi chúng còn nhỏ nhằm bảo vệ thương hiệu cá nhân. Người này giải thích, hiện cả ba con trai đều đã trưởng thành, có sự nghiệp và công việc kinh doanh riêng nên quyền sở hữu các nhãn hiệu sẽ được chuyển giao cho từng người vào tháng tới, khi đến thời điểm gia hạn.

Nguồn tin nói với The Sun Victoria không chỉ đơn thuần thực hiện thủ tục mà còn chủ động thúc đẩy quá trình bàn giao ngay khi nhận được yêu cầu cung cấp giấy tờ.

"Brooklyn rõ ràng đã bày tỏ những bất bình trước đây, nhưng hy vọng động thái này của Victoria sẽ giúp khép lại mọi chuyện. Gia đình vẫn mong muốn có một cuộc hòa giải thực sự trong tương lai", người này nói.

Đại diện gia đình Beckham chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận của Daily Mail.

Vợ chồng Victoria - David Beckham bên ba con: Romeo, Cruz và Harper. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Nhãn hiệu đăng ký ban đầu bao gồm nhiều nhóm sản phẩm và dịch vụ như mỹ phẩm, nước hoa sau cạo râu, quần áo, giày dép, trang phục thể thao, mũ, đồ chơi, chương trình truyền hình và âm nhạc.

Trong bài đăng hồi đầu năm công khai mâu thuẫn gia đình, Brooklyn cho biết cha mẹ nhất quyết yêu cầu anh ký thỏa thuận trước ngày cưới, bởi các điều khoản sẽ bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm đó. "Việc tôi kiên quyết không ký đã ảnh hưởng đến khoản tiền họ có thể nhận được, và kể từ đó, họ không còn đối xử với tôi như trước", anh nói.

Một nguồn tin nói với Page Six rằng trước đám cưới của Brooklyn và Nicola Peltz, Victoria từng gọi điện cho con trai và nói: "Bố con đang có một hợp đồng rất lớn, con cần ký vào thỏa thuận này".

Nguồn tin trong ngành cho biết thỏa thuận với Authentic Brands Group thực chất liên quan đến thương vụ David bán cổ phần chi phối tại công ty quản lý thương hiệu DB Ventures với giá 269 triệu USD vào năm 2022, không phải nhằm gây bất lợi cho Brooklyn.

Theo một người thân cận với gia đình Beckham, văn bản này được đưa ra để bảo vệ quyền lợi của các con trước những thỏa thuận thương mại mà David và Victoria ký với đối tác. Một số đối tác có quyền nhất định đối với thương hiệu Beckham, vì vậy các con cần được loại trừ khỏi những ràng buộc đó.

Người này nhấn mạnh đây là thủ tục thông thường nhằm bảo vệ gia đình. Brooklyn đã quyết định không ký, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của anh. Cha mẹ cũng không có ý định hạn chế quyền sử dụng tên riêng của con trai.

Nguồn tin cũng cho rằng Brooklyn khi ấy đã ngừng hợp tác với các cố vấn riêng và chỉ lắng nghe đội ngũ luật sư của gia đình Peltz. Theo người này, các luật sư có thể đã không hiểu rõ thỏa thuận hoặc cố tình gây cản trở.

Brooklyn và vợ, diễn viên Nicola Peltz. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham

David Beckham đăng ký nhãn hiệu mang tên mình vào năm 2000. Hai năm sau, Victoria cũng đăng ký thương hiệu riêng, trong thời điểm cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc solo sau khi nhóm Spice Girls tan rã.