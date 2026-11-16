Tranh cử chức Chủ tịch FIFA với mức lương 1 đôla

Peter Auf der Heyde, một giảng viên đại học người Nam Phi, vừa tuyên bố tham gia tranh cử chức chủ tịch FIFA, đang thu hút sự chú ý với một lời hứa táo bạo trong chiến dịch tranh cử: "Chỉ nhận mức lương tượng trưng là 1 đôla".

Auf der Heyde, hiện đang giảng dạy ngành báo chí tại ĐH Southampton Solent, đang nỗ lực thu thập đủ số đề cử cần thiết để thách thức đương kim Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc bầu cử dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3/2027.

Auf der Heyde từng là biên tập viên thể thao cho hãng thông tấn Đức DPA và từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Grahamstown tại Nam Phi. Vào đầu những năm 1990, ông cũng từng là chủ sở hữu kiêm quản lý của UDW FC, một câu lạc bộ thuộc Giải hạng hai Nam Phi. Ngoài ra, ông còn là phóng viên đưa tin về 13 kỳ Cúp bóng đá châu Phi (Africa Cup of Nations) liên tiếp.

Ông lập luận rằng, “một cuộc bầu cử không có đối thủ cạnh tranh là điều không nên có”. Ông khẳng định, một cuộc bầu cử cần phải có ứng viên đối lập, một người có thể giám sát Chủ tịch Infantino và đảm bảo tính minh bạch.

Cụ thể, ông Auf der Heide bày tỏ sự không đồng tình với mức lương của Chủ tịch Infantino. Chỉ ra rằng, ông Infantino đã nhận khoảng 6 triệu đôla Mỹ (khoảng hơn 154 tỷ đồng) trong năm ngoái, ông cho rằng con số này là quá cao. Ông đề xuất rằng “mức lương hợp lý cho một chủ tịch FIFA nên rơi vào khoảng 450.000 đôla Mỹ (khoảng 11,5 tỷ đồng)”, đồng thời cam kết, nếu đắc cử, ông sẽ chỉ nhận mức lương 1 đôla Mỹ mỗi năm. Ông đề nghị, phần thù lao còn lại sẽ chỉ được chi trả sau khi nhiệm kỳ bốn năm của ông kết thúc, và với điều kiện là ông đã hoàn thành tốt các cam kết tranh cử của mình.

Ông Auf der Heide cho biết, ông đã gửi thư tới tất cả 211 liên đoàn thành viên của FIFA để kêu gọi sự đề cử, và đã nhận được phản hồi từ các liên đoàn bóng đá của Jamaica và Anh. Để trở thành ứng viên chính thức cho chức Chủ tịch FIFA, một cá nhân cần nhận được sự đề cử từ ít nhất năm liên đoàn thành viên. Hạn chót để tuyên bố ý định tranh cử là ngày 18 tháng này.

Ngoài ra, ông Auf der Heide còn đề xuất tổ chức một giải đấu quốc tế riêng biệt dành cho các quốc gia không phải là những cường quốc bóng đá truyền thống. Lưu ý rằng, chỉ có 48 quốc gia giành quyền tham dự World Cup nam mỗi bốn năm, khiến nhiều quốc gia khác không có cơ hội thi đấu. Ông đã đưa ra ý tưởng về một “World Cup dành cho các quốc gia đang phát triển trong bóng đá” (Emerging Nations World Cup). Một đề xuất khác là tạo ra một giải đấu toàn cầu dành riêng cho các quốc gia thường gặp khó khăn trong việc vượt qua vòng loại World Cup, chẳng hạn như Eswatini, Andorra và San Marino, trong đó đội chiến thắng sẽ giành được một suất tham dự World Cup trong tương lai.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự định sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3/2027. Một số ứng viên tiềm năng khác được nhắc đến bao gồm Kozo Tashima, Chủ tịch danh dự của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, và Ramon Vega, cựu cầu thủ của Tottenham Hotspur và đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ. Bên cạnh đó, cũng có những đồn đoán về khả năng cựu huấn luyện viên Arsenal, Arsène Wenger, sẽ tham gia tranh cử.