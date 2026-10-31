Brooklyn Beckham nhắn vợ: 'Em là người quan trọng nhất'

Trên Instagram ngày 29/10, Brooklyn Beckham chia sẻ ảnh chụp cùng vợ - diễn viên Nicola Peltz, 31 tuổi - trước gương và hình hai đóa hoa hồng. Trong phần chú thích, anh viết: "Nicola xinh đẹp, em là tất cả đối với anh. Em là thế giới, người bạn thân nhất, người quan trọng nhất cuộc đời anh. Anh quá may mắn khi được yêu và bên em mãi mãi. Anh yêu em đến không lời nào có thể diễn tả".

Brooklyn đăng bài trùng dịp kỷ niệm bảy năm bên nhau của vợ chồng anh. Theo People, Brooklyn cho biết cả hai hẹn hò từ cuối tháng 10/2019.

Dưới phần bình luận, David Furnish - bạn đời đồng giới của danh ca Elton John - gọi Brooklyn và Nicola là "đôi tình nhân tuyệt vời nhất", chúc mừng ngày kỷ niệm của cặp sao. Vài khán giả nhận xét Brooklyn ngọt ngào, cho biết yêu thích chuyện tình của họ. Tuy nhiên, một số tài khoản nhắc việc Brooklyn "quay lưng" với bố mẹ ruột - cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria, khuyên anh nên hàn gắn với người nhà.

Nicola cũng để lại lời nhắn dưới bài viết của chồng: "Em yêu anh nhiều hơn. Anh mãi mãi là người em yêu". Sau đó, cô đăng loạt ảnh chụp Brooklyn lên trang cá nhân để mừng ngày vui. Người đẹp viết: "Không thể tin chúng ta đã bên nhau bảy năm, em không muốn điều gì khác. Yêu anh bằng cả tâm hồn của em. Em cũng yêu các bức thư tình, những buổi sáng bên tách cà phê và bầy cún của chúng ta. Xin tình yêu này đừng đổi thay. Mỗi ngày trôi qua, em càng yêu anh hơn".

Brooklyn đăng ảnh chụp hình trước gương cùng vợ. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham

Brooklyn và Nicola gặp nhau lần đầu tại lễ hội âm nhạc Coachella năm 2017, khi ấy mỗi người đang trong một mối quan hệ khác. Năm 2019, Brooklyn và Nicola tái ngộ tại tiệc Halloween do tài tử Leonardo DiCaprio tổ chức, hẹn hò không lâu sau đó. Tháng 7/2020, hai người đính hôn sau khoảng nửa năm công khai chuyện tình cảm. Hai năm sau, cả hai tổ chức hôn lễ tại biệt thự nhà Peltz ở California.

Sau khi kết hôn, Brooklyn chuyển đến Mỹ sống cùng vợ. Trên trang cá nhân, cặp sao thường xuyên bày tỏ tình cảm với nhau. Brooklyn cũng xăm nhiều hình, biểu tượng liên quan bạn đời và chuyện tình của họ như đôi mắt của Nicola, lời thề hôn nhân, lời bài hát lúc cô bước xuống lễ đường trong ngày cưới. Cuối tháng 8, anh đáp trả một bình luận chê ngoại hình của vợ quá ốm, yêu cầu mọi người không được bàn tán về Nicola.

Vợ chồng Brooklyn dự đám cưới của William Peltz - anh trai của Nicola - hồi tháng 6. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham

Mâu thuẫn của Brooklyn với gia đình ruột thịt cũng liên quan chuyện tình của anh. Hồi tháng 1, anh gây chú ý khi công khai "kể tội" bố mẹ qua một bài đăng dài trên Instagram. Trong đó, anh cho biết nhà Beck đối xử thiếu tôn trọng với Nicola, cố gắng phá hoại mối quan hệ của cả hai. Brooklyn còn chỉ trích mẹ đã làm hỏng điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh trong hôn lễ, hủy may váy cưới cho con dâu vào phút chót. Anh khẳng định không có chuyện bị vợ kiểm soát, tuyên bố không muốn làm lành với bố mẹ và các em. Đến nay, hai bên chưa hòa giải.

Brooklyn Beckham sinh năm 1999 tại Anh, là một trong những nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha") nổi tiếng. Anh có hai em trai là Romeo, 24 tuổi, Cruz, 21 tuổi, và một em gái tên Harper, 15 tuổi. Hiện Brooklyn tập trung kinh doanh hãng xốt ớt. Trước đó, anh làm nhiều nghề như người mẫu, barista, nhiếp ảnh gia, hợp tác một công ty để mở nhà hàng thời vụ, mở show nấu ăn nhưng không tạo dấu ấn. Lúc nhỏ, Brooklyn dự định nối nghiệp bố, dành nhiều năm huấn luyện cùng đội bóng nhưng từ bỏ sân cỏ năm 15 tuổi.

Nicola Peltz sinh năm 1995 tại Mỹ, là con thứ sáu của tỷ phú Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Cô đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010), sau đó góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Năm 2024, cô chuyển hướng làm đạo diễn, ra mắt phim đầu tay mang tên Lola nhưng không được đánh giá cao. Năm 2022, tạp chí Us chọn Nicola vào nhóm Những ngôi sao mặc đẹp nhất năm.