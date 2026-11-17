Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 16/11/2026, trong đó gây chú ý khi nhiều sản phẩm tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân đồng loạt được niêm yết lãi suất 0%/năm.

Cụ thể, đối với sản phẩm tiết kiệm online, SCB áp dụng lãi suất 0%/năm ở toàn bộ kỳ hạn, từ 31 ngày, 39 ngày, 45 ngày đến 36 tháng.

Tương tự, sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc Tài cũng được đưa lãi suất về 0%/năm tại các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, áp dụng cho cả hai hình thức lĩnh lãi hàng tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường và tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân, SCB niêm yết lãi suất 0%/năm tại các kỳ hạn 1-11 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cũng ở mức 0%/năm.

Bảng lãi suất của Ngân hàng SCB ngày 16/11 (ảnh: N.M).

Đáng chú ý, trong biểu lãi suất riêng có hiệu lực từ ngày 26/10, SCB vẫn duy trì mức lãi suất 8,7%/năm đối với tiền gửi tiết kiệm thông thường kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn 12 tháng được áp dụng mức 3,7%/năm.

Như vậy, dù phần lớn sản phẩm và kỳ hạn tiền gửi được đưa về 0%/năm từ ngày 16/11, hai kỳ hạn 12 và 13 tháng vẫn có mức lãi suất riêng theo biểu niêm yết trước đó. SCB chưa công bố biểu thay thế đối với hai kỳ hạn này trong tài liệu cập nhật.

SCB hiện đang trong quá trình tái cơ cấu sau khi được Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022.

Cũng trong hôm nay, VPBank lần thứ ba liên tiếp điều chỉnh giảm lãi suất huy động, với mức giảm 0,2-0,3% tại một số kỳ hạn dài.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 15-18 tháng được VPBank giảm 0,3%; kỳ hạn 24 tháng giảm 0,2%. Các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ đối với tài khoản dưới 10 tỷ đồng tại VPBank được áp dụng như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,65%/năm; 6-11 tháng là 6,6%/năm; 12-13 tháng là 6,7%/năm; 15-18 tháng là 7,1%/năm; 24 tháng là 6,9%/năm và 36 tháng là 6%/năm.

Đối với tài khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất tại các kỳ hạn 6-11 tháng được áp dụng ở mức 6,8%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng là 6,9%/năm. Các kỳ hạn còn lại có lãi suất tương đương nhóm tiền gửi dưới 10 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 11, VPBank đã giảm 0,1% lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng. Trong tháng 10, ngân hàng cũng điều chỉnh giảm 0,4% đối với các kỳ hạn 6-13 tháng.

Như vậy, VPBank là ngân hàng thứ 5, cùng với TPBank, OCB, Techcombank và Eximbank, đã có hơn một lần công bố giảm lãi suất huy động kể từ sau ngày 18/10.

Diễn biến này cho thấy xu hướng điều chỉnh giảm lãi suất huy động tiếp tục xuất hiện tại một số ngân hàng, dù mặt bằng lãi suất giữa các nhà băng và từng kỳ hạn vẫn có sự khác biệt đáng kể.