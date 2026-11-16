David Beckham đòi bồi thường 41 triệu USD vì nước hoa bị bán ở cửa hàng giá rẻ

Khả năng kinh doanh nhạy bén giúp David Beckham xây dựng khối tài sản tỷ USD. Trong mùa hè, cựu danh thủ xuất hiện trong hàng loạt quảng cáo nhân dịp World Cup, đại diện cho nhiều sản phẩm và dịch vụ như bia, ngân hàng, điện thoại di động, khoai tây chiên và đồ ăn nhanh. Tuy nhiên, không phải hình thức phân phối nào cũng phù hợp với hình ảnh thương hiệu mà Beckham dày công xây dựng.

Daily Mail đưa tin hôm 15/11, cựu đội trưởng tuyển Anh đang vướng vào tranh chấp pháp lý với tập đoàn mỹ phẩm Coty sau khi nước hoa mang tên anh được phát hiện bày bán tại chuỗi cửa hàng giá rẻ Poundland và các trạm xăng. Hồ sơ vụ kiện nộp tại Mỹ đề cập đến việc Beckham "sốc và thất vọng" trước việc này.

David Beckham bất bình khi nước hoa mang tên anh bị bày bán ở trạm xăng. Ảnh: Daily Mail

DB Ventures - công ty quản lý các hoạt động kinh doanh, thương hiệu và quyền thương mại của Beckham - cáo buộc Coty phân phối nước hoa mang tên cựu danh thủ thông qua những kênh bán hàng chưa được phê duyệt, làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu.

Các luật sư đại diện cho công ty đặt câu hỏi: "Làm sao chuyện này có thể xảy ra?". Họ cho rằng nguyên nhân xuất phát từ "sự tuyệt vọng và lòng tham" của đối tác.

Tập đoàn Coty hợp tác với David Beckham trong nhiều năm, sản xuất và phân phối 45 loại nước hoa mang tên cựu danh thủ. Các sản phẩm có giá khoảng 20 bảng Anh.

Tuy nhiên, DB Ventures cho rằng Coty đang làm giảm giá trị thương hiệu khi đưa sản phẩm vào những kênh bán lẻ giá rẻ. Theo hồ sơ vụ kiện, Coty đã phân phối khoảng 24 triệu USD sản phẩm mang thương hiệu Beckham thông qua các kênh chưa được chấp thuận.

Hồ sơ pháp lý nêu: "Coty phân phối nước hoa David Beckham thông qua nhà bán lẻ giá rẻ Poundland, khiến sản phẩm được bán với mức giá của cửa hàng đồng giá và gắn thương hiệu David Beckham với những mặt hàng giảm giá, giá rẻ".

Đội ngũ pháp lý của Beckham nhấn mạnh vị thế "biểu tượng toàn cầu" của thân chủ, mô tả anh là "một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng và mang tính biểu tượng nhất trong lĩnh vực thể thao, thời trang và kinh doanh". Họ cũng nhắc đến tước hiệp sĩ mà anh được trao năm 2025, đồng thời cho rằng Beckham đã dành nhiều thập kỷ xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp, gắn liền với sự xuất sắc.

Trong thời gian hợp tác với Coty, David Beckham đã có 45 dòng nước hoa được giới thiệu trên thị trường. Các sản phẩm thường có giá khoảng 20 bảng Anh mỗi chai. Ảnh: Daily Mail

Ngoài cáo buộc phân phối sản phẩm không đúng thỏa thuận, DB Ventures cho rằng Coty kê khai doanh số thấp hơn thực tế 123 triệu USD, khiến công ty bị thất thoát 6 triệu USD tiền bản quyền đáng lẽ được nhận. Phía Beckham yêu cầu bồi thường tổng cộng 41 triệu USD, tương đương khoảng 31 triệu bảng Anh.

Hồ sơ vụ kiện được nộp lên Tòa án Tối cao bang New York hồi tháng 4. Coty hiện đã nộp đơn bào chữa, yêu cầu bác bỏ vụ kiện.

Trong văn bản phản hồi, Coty đề nghị tòa bác bỏ vụ kiện, cho rằng tranh chấp không thực sự xoay quanh việc nước hoa Beckham xuất hiện tại Poundland hay các trạm xăng. Theo công ty, DB Ventures đang tìm cách tạo cớ để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và chuyển quyền khai thác thương hiệu sang đối thủ Interparfums.

Coty cũng cho biết DB Ventures từng không thể thuyết phục Coty Germany từ bỏ các quyền lợi hợp đồng đã được xác lập mà không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào.

Tranh chấp diễn ra trong bối cảnh Authentic Brands Group (ABG) - đơn vị đồng sở hữu và quản lý thương hiệu David Beckham - đã lựa chọn Interparfums làm đối tác khai thác nước hoa mới, thay thế Coty. Thỏa thuận cấp phép độc quyền kéo dài 20 năm được công bố hồi tháng 1 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4/2028, sau khi hợp đồng hiện tại với Coty kết thúc.

Coty cũng phủ nhận việc các sản phẩm nước hoa Beckham từng được bán tại Poundland, đồng thời khẳng định công ty có quyền quyết định địa điểm phân phối dòng sản phẩm này. Theo Coty, chỉ các hệ thống siêu thị và đại siêu thị mới cần được DB Ventures phê duyệt trước khi đưa sản phẩm vào kinh doanh.

Các tài liệu đính kèm hồ sơ vụ kiện còn hé lộ những điều khoản đáng chú ý trong thỏa thuận thương mại giữa Beckham và Coty.

Theo hợp đồng cấp phép năm 2016, Coty phải chi trả vé máy bay hạng nhất, chi phí ăn uống và khách sạn mỗi khi Beckham tham gia quảng bá nước hoa. Những quyền lợi này áp dụng cho anh cùng hai người đi cùng và một nhân viên bảo vệ.

Thời lượng mỗi ngày quảng bá được giới hạn tối đa sáu giờ, bao gồm cả thời gian làm tóc và trang điểm cho Beckham. Tài liệu cũng cho biết cựu danh thủ được hưởng 7% tiền bản quyền từ doanh số nước hoa.