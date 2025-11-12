Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi hơn 4.000 tỷ đồng sau khi Vingroup công bố trụ cột thứ 6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi hơn 4.000 tỷ đồng trong ngày VN-Index phục hồi

Sau 3 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận sự phục hồi trở lại trong phiên giao dịch ngày 11/11, kết phiên chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 13,07 điểm để đóng cửa ở mức 1.593,61 điểm, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 19.761 tỷ đồng, giảm hơn 1.500 tỷ đồng so với phiên liền trước.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index ghi nhận mức tăng 2,9 điểm để đóng cửa ở mức 261,08 điểm, chỉ số Upcom-Index tăng 0,4 điểm để đóng cửa ở mức 117,85 điểm. Chỉ số VN-Index phục hồi trở lại trong bối cảnh FTSE Russell công bố danh sách 28 cổ phiếu Việt Nam có thể lọt rổ Global All Cap, bao gồm nhiều mã vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB, HPG, MSN, GEX, FPT...

Báo cáo cũng cung cấp tỷ trọng dự kiến của cổ phiếu Việt Nam trong các rổ chỉ số sau khi nâng hạng: Việt Nam chiếm khoảng 0,04% trong FTSE Global All Cap, 0,02% trong FTSE All-World, 0,34% trong FTSE Emerging All Cap và 0,22% trong FTSE Emerging Index.

Với việc có thể lọt rổ Global All Cap của FTSE Russell, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận mức tăng 2.000đ/cổ phiếu, tương đương mức tăng 1,1% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức 201.000đ/cổ phiếu. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 4,226 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay, tăng hơn 51% so với phiên liền trước với giá trị giao dịch hơn 848 tỷ đồng. Với mức tăng này, VIC đã ngắt chuỗi 2 phiên giảm trước đó để trở lại mốc hơn 200.000đ/cổ phiếu.

Đà phục hồi của cổ phiếu giúp vốn hóa của VIC lên mức hơn 774.456 tỷ đồng. Trong khi đó theo Forbes, khối tài sản trên sàn chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận mức tăng thêm 160 triệu USD, tương đương hơn 4.219 tỷ đồng để lên mức 18,9 tỷ USD, tương đương hơn 498.449 tỷ đồng. Khối tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ vượt qua vốn hóa của ngân hàng lớn nhất Việt Nam là VCB với giá trị vốn hóa hơn 492.149 tỷ đồng.

Cùng với đà phục hồi của cổ phiếu VIC, ngày 10/11, Tập đoàn Vingroup công bố bổ sung trụ cột mới là Văn hóa, bên cạnh các lĩnh vực Công nghệ – Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh và Thiện nguyện xã hội, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Vingroup đã lập 3 công ty mới để phát triển trụ cột thứ 6 của mình

Gia nhập lĩnh vực văn hóa với khát vọng phụng sự đất nước, Vingroup xác định ba mục tiêu trọng tâm của trụ cột mới là bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; thúc đẩy sáng tạo và phát triển các loại hình nghệ thuật; đồng thời góp phần tạo một sân chơi mới, nơi các nghệ sĩ được phát huy tài năng, cống hiến cho nghệ thuật và được sống bằng nghề, tôn vinh xứng đáng.

Để hiện thực hóa trụ cột này, Vingroup đã góp vốn thành lập ba công ty riêng biệt gồm Công ty Cổ phần Phát triển Tài năng Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam V-Culture Talents; Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film và Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện V-Spirit nhằm đảm nhận các nhiệm vụ chiến lược trong hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal, thành viên của Tập đoàn Vingroup (VIC) đã bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật , thay cho ông Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc Vingroup, người trước đó kiêm nhiệm vị trí này. Ông Nguyễn Việt Quang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT của Vinmetal.

Trước khi ngồi “ghế nóng” Vinmetal, ông Đỗ Tiến Sĩ (sinh năm 1967) hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM) và thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG).﻿ Ông Đỗ Tiến Sĩ cũng là em ruột của ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT﻿ Pomina.