Bỏ túi gần 800 tỷ đồng trong ngày thị trường lao dốc, tỷ phú Trần Đình Long giàu thế nào?

Sau cú điều chỉnh mạnh hơn 43 điểm trong phiên cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/11. Áp lực bán mạnh cuối phiên khiến chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 18,56 điểm, tương đương mức giảm 1,16% để đóng cửa ở mức 1.580,54 điểm. Đây là mức thấp nhất của VN-Index trong 3 tháng gần nhất.

Cùng với đà giảm của chỉ số, thanh khoản của VN-Index ghi nhận hơn 21.308 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index mất 1,93 điểm (-0,7%) còn 258,18 điểm; trong khi UPCoM-Index bất ngờ ngược dòng tăng 0,7 điểm (+0,6%) lên 117,45 điểm.

Trái ngược với đà giảm của chỉ số VN-Index, mã cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận mức tăng 1,54% để chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm điểm trước đó, HPG đóng cửa ở mức 26.450đ/cổ phiếu. Trong phiên có hơn 48 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 1.273 tỷ đồng, trong đó khối ngoại mua ròng hơn 15 triệu cổ phiếu với giá trị mua ròng hơn 405 tỷ đồng.

Tài sản tỷ phú Trần Đình Long tăng mạnh trong ngày VN-Index giảm về mức thấp nhất 3 tháng gần đây

Đà tăng của cổ phiếu HPG không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông trong ngày thị trường giảm mạnh, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận tăng hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, ông Long hiện đang trực tiếp nắm giữ 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, với mức tăng trong phiên giao dịch ngày 11/10, khối tài sản của đại gia 64 tuổi ghi nhận tăng thêm 792 tỷ đồng.

Tính theo giá thị trường, tỷ phú Trần Đình Long đang nắm giữ khối tài sản trị giá 52.371 tỷ đồng. Cùng với đó, khối tài sản của bà Vũ Thị Hiền - vợ ông Long cũng ghi nhận mức tăng thêm hơn 211 tỷ đồng. Bà Hiền đang nắm giữ khối tài sản có trị giá hơn 13.965 tỷ đồng.

Cổ phiếu Hòa Phát ghi nhận mức tăng trở lại sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp trong bối cảnh doanh nghiệp vừa được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt – Giai đoạn 1 có quy mô diện tích 235 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu bàn giao đất đã có hạ tầng cho khách thuê từ cuối năm 2026.

Ngoài ra, Tập đoàn Hòa Phát đang đồng thời triển khai hạ tầng KCN Hoàng Diệu (Hải Phòng) và KCN Đồng Phúc (Bắc Ninh). Tính đến tháng 10/2025, tổng quỹ đất KCN của Hòa Phát hiện đạt trên 2.435 ha.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2025, Hòa Phát ghi nhận 36.794 tỷ đồng doanh thu và 4.012 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 7% và 33% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng, Tập đoàn đạt doanh thu 111.031 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế là 11.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, Tập đoàn đã hoàn thành tương ứng 65% doanh thu và 78% lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng. Nhóm thép và các sản phẩm liên quan đóng góp chính vào kết quả kinh doanh với 93% doanh thu và 83% lợi nhuận sau thuế.

Toàn bộ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 tại tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành.