Bỏ túi gần 90.000 tỷ đồng trong một ngày, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào?

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp khi kết phiên giao dịch ngày 23/12, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 21,12 điểm để đóng cửa ở mức 1.772,15 điểm, vốn hóa sàn HoSE lên mức hơn 8 triệu tỷ đồng. Đây là mức đỉnh mới của chỉ số VN-Index trong năm 2025. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 26.201 tỷ đồng, giảm hơn 4.000 tỷ đồng so với phiên liền trước.

Trong ngày chỉ số VN-Index thiết lập mức đỉnh mới, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp để đóng cửa ở mức 169.900đ/cổ phiếu, hơn 6,6 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 1.113 tỷ đồng.

Đây là phiên tăng liên tiếp thứ 3 của VIC và là mức đỉnh mới của mã cổ phiếu này trong năm 2025 (sau chia cổ tức). Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục hơn 1,3 triệu tỷ đồng, con số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Khối tài sản trên sàn chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên mốc 30 tỷ USD nhờ đà tăng của cổ phiếu nắm giữ

Cùng với đó, VHM cũng tăng kịch trần lên 114.900 đồng/cổ phiếu mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Trong khi đó, mã VPL (Vinpearl) ghi nhận diễn biến ấn tượng với mức tăng trên 5%, đưa thị giá lên mốc 103.000 đồng/cổ phiếu.

Đà tăng của VIC không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này giúp khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 Phó chủ tịch là Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng ghi nhận tăng mạnh.

Theo thống kê của Forbes, kết phiên giao dịch ngày 23/12, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng 3,4 tỷ USD (gần 90.000 tỷ đồng) để lên mức 30 tỷ USD. Với khối tài sản này, Chủ tịch Vingroup vươn lên vị trí thứ 71 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới theo thời gian thực. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng vượt qua Jack Ma (29,7 tỷ USD) trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD. Jack Ma được biết đến là một trong những vị tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, và là nhà sáng lập Alibaba Group.

Cùng với đó, khối tài sản của bà Phạm Thu Hương - vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận ở mức hơn 57.973 tỷ đồng. Trong khi đó, khối tài sản trên sàn chứng khoán của Phó chủ tịch Phạm Thúy Hằng cũng vươn lên mức hơn 38.792 tỷ đồng nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC.

Đà tăng mạnh của VIC diễn ra trong bối cảnh gần 3,9 tỷ cổ phiếu do Vingroup phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được niêm yết bổ sung từ ngày 18/12. Ngày giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết là 31/12/2025.

Như vậy, 3,9 tỷ cổ phiếu VIC do Vingroup phát hành sẽ về tài khoản nhà đầu tư để có thể giao dịch vào đúng ngày cuối cùng của năm 2025. Tuy nhiên, phần lớn số cổ phiếu này sẽ về tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Vào sáng 19/12, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã triển khai đồng loạt 11 dự án lớn trên khắp cả nước, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông đến năng lượng xanh và công nghiệp nặng với quy mô vốn đầu tư lên đến hàng triệu tỷ đồng.