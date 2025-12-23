Bất ngờ tài sản 7 người giàu nhất Việt Nam vượt mốc 1,1 triệu tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/12 khi VN-Index tăng 46,72 điểm lên mức 1.751,03 điểm. Đây là mức tăng mạnh nhất của VN-Index kể từ phiên giao dịch ngày 6/10. Với mức tăng này, chỉ số VN-Index đang tiến sát mốc đỉnh lịch sử 1.753,74 điểm thiết lập kết phiên giao dịch ngày 8/12.

Cùng với đà tăng mạnh về điểm số, vốn hóa sàn HoSE cũng ghi nhận mức tăng hơn 211 nghìn tỷ đồng lên mức hơn 7,914 triệu tỷ đồng.

Trong ngày chỉ số VN-Index tăng mạnh nhất hơn 2 tháng, khối tài sản của 7 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam gồm tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Đình Long, Hồ Hùng Anh, Phạm Thu Hương, Phạm Thúy Hằng và Nguyễn Đăng Quang ghi nhận mức tăng tổng cộng hơn 54,4 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, theo Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Vingroup ghi nhận mức tăng 1,6 tỷ USD (hơn 42.249 tỷ đồng) lên mức 28,1 tỷ USD (hơn 742 nghìn tỷ đồng) đứng thứ 80 trên bảng xếp hạng của Forbes và là người tăng tài sản mạnh thứ 2 trong ngày 22/12 sau tỷ phú Masayoshi Son - CEO của Softbank với mức tăng 2 tỷ USD.

Khối tài sản 7 người giàu nhất Việt Nam tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/12

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch của Vietjet ghi nhận mức tăng 134,8 triệu USD (hơn 3.559 tỷ đồng) để lên mức 4,7 tỷ USD (hơn 124 nghìn tỷ đồng) và đứng vị trí thứ 859 trên thế giới.

Khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long của Hòa Phát ghi nhận mức tăng 20,4 triệu USD (539 tỷ đồng) lên mức 2,7 tỷ USD (gần 71.300 tỷ đồng). Với khối tài sản này, Chủ tịch Hòa Phát đứng vị trí thứ 1.482 thế giới.

Khối tài sản của tỷ phú Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ghi nhận mức tăng 78,9 triệu USD (2.083 tỷ đồng) lên mức 2,3 tỷ USD (hơn 60.733 tỷ đồng). Ông Hồ Hùng Anh đứng vị trí thứ 1.679 thế giới.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang của Tập đoàn MaSan (MSN) ghi nhận mức tăng 3,9 triệu USD (103 tỷ đồng) để lên mức 1,1 tỷ USD (hơn 29.046 tỷ đồng). Với khối tài sản này, Chủ tịch MSN đứng vị trí thứ 2.994 thế giới.

Cùng với các tỷ phú USD đã được Forbes ghi nhận, đà tăng mạnh kịch trần của cổ phiếu VIC trong phiên giao dịch ngày 22/12 còn giúp hai người phụ nữ sở hữu khối tài sản tỷ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam là Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng tăng thêm cả nghìn tỷ đồng.

Theo đó, với việc đang trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, khối tài sản vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng thêm hơn 3.514 tỷ đồng lên mức 54.186 tỷ đồng. Bà Phạm Thu Hương đang áp sát tỷ phú Hồ Hùng Anh trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, khối tài sản của bà Phạm Thúy Hằng cũng ghi nhận mức tăng thêm tới hơn 2.350 tỷ đồng khi Phó chủ tịch Vingroup đang trực tiếp nắm giữ hơn 228 triệu cổ phiếu VIC. Bà Hằng đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 36.258 tỷ đồng, bỏ xa tỷ phú USD Nguyễn Đăng Quang đã được Forbes ghi nhận.

Theo thống kê, trong ngày chỉ số VN-Index tiến gần mức đỉnh lịch sử, khối tài sản của 7 người giàu nhất Việt Nam đang nắm giữ có giá trị hơn 1,117 triệu tỷ đồng.