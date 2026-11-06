California Fitness đóng cửa hàng loạt, cơ quan quản lý hướng dẫn kiện đòi quyền lợi

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa có hướng dẫn về phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng đối với hội viên California Fitness & Yoga, sau khi nhiều cơ sở thuộc hệ thống này tạm ngừng hoạt động, khiến khách hàng bị gián đoạn quyền sử dụng dịch vụ.

Thời gian qua, nhiều hội viên đã phản ánh, kiến nghị về tình trạng các câu lạc bộ đóng cửa, đồng thời đề nghị hỗ trợ chấm dứt hợp đồng và hoàn trả khoản phí đã thanh toán trước.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các vấn đề liên quan đến thực hiện, chấm dứt hợp đồng và hoàn phí dịch vụ thuộc quan hệ dân sự giữa hội viên và doanh nghiệp. Quyền, nghĩa vụ của các bên cần được xác định căn cứ vào hợp đồng đã ký và quy định pháp luật liên quan.

California Fitness đóng cửa hàng loạt, hội viên được hướng dẫn khởi kiện đòi quyền lợi.

Qua nghiên cứu Cẩm nang hội viên được California Fitness & Yoga công khai trên website, cơ quan quản lý ghi nhận Điều 21 có quy định giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định, nếu điều khoản trọng tài được doanh nghiệp đưa vào hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung, khi phát sinh tranh chấp, người tiêu dùng có quyền lựa chọn phương thức giải quyết khác.

Do đó, hội viên California Fitness & Yoga có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền thay vì giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, hội viên có thể tự mình khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện, chấm dứt hợp đồng, hoàn trả phí dịch vụ và những quyền lợi hợp pháp khác.

Ngoài ra, hội viên có thể đề nghị tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đại diện khởi kiện. Theo điểm g khoản 1 Điều 50 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tổ chức xã hội được thực hiện quyền này khi có yêu cầu và ủy quyền của người tiêu dùng theo quy định.

Cơ quan quản lý khuyến nghị hội viên lưu giữ hợp đồng, phụ lục, chứng từ thanh toán, thông báo của doanh nghiệp, tài liệu thể hiện tình trạng cung cấp dịch vụ, các yêu cầu đã gửi doanh nghiệp cùng những chứng cứ liên quan để phục vụ quá trình khởi kiện.

Việc xác định căn cứ chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm hoàn trả tiền và mức hoàn trả cụ thể sẽ thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của tòa án khi vụ việc được khởi kiện và thụ lý theo quy định pháp luật.

California Fitness & Yoga thời gian gần đây liên tục thu hẹp mạng lưới hoạt động. Ngày 3/11, doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động câu lạc bộ tại Aeon Mall Bình Tân (TPHCM) để điều chỉnh công tác vận hành.

Trước đó, từ ngày 25/10, toàn bộ cơ sở của thương hiệu tại Hà Nội đã tạm đóng cửa. Các chi nhánh tại Nha Trang, Biên Hòa và Đà Nẵng cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Từ hệ thống khoảng 35 câu lạc bộ tại nhiều tỉnh, thành vào năm 2025, California Fitness & Yoga hiện chỉ còn một địa điểm duy trì hoạt động là Cali Bình Dương Square. Doanh nghiệp dự kiến mở cửa trở lại hai câu lạc bộ tại Vũng Tàu và Biên Hòa từ ngày 5/11, nhưng chưa công bố thời điểm hoạt động trở lại của các cơ sở còn lại.

Việc thu hẹp hệ thống khiến nhiều hội viên mua thẻ tập dài hạn bị gián đoạn quyền lợi. Tranh cãi gia tăng sau khi doanh nghiệp đề xuất gói tập tạm thời với mức phí 599.000 đồng/tháng dành cho hội viên hiện tại.

Phương án này vấp phải phản ứng của nhiều khách hàng đã thanh toán các gói tập trị giá hàng trăm triệu đồng nhưng chưa sử dụng hết thời hạn.