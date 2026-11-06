Dâu út của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Á hậu Phương Nhi, thăm biệt phủ 5.000 m2 từng được lên báo nước ngoài của nghệ sĩ Xuân Hinh

Nàng dâu út của tỷ phú Phạm Nhật Vượng check-in nhiều góc trong căn biệt phủ nằm giữa vườn cây 50 năm tuổi, được nghệ sĩ Xuân Hinh dành nhiều tâm huyết xây dựng. Công trình nổi bật với kiến trúc đương đại kết hợp vật liệu truyền thống, xây từ hàng triệu viên ngói cổ và gạch thất mà Xuân Hinh thu gom trong nhiều năm. Nơi đây được nghệ sĩ dành để trưng bày các hiện vật văn hóa đạo Mẫu. Ngôi sao cho hay.

Xuân Hinh mặc áo dài nhung đón vị khách đặc biệt. Ông dẫn Phương Nhi dạo quanh khu vườn, tham quan phòng thờ Tam tòa Thánh Mẫu, phòng thờ các Tổ Mẫu, linh từ Uống nước nhớ nguồn và khu trưng bày hiện vật.

Nghệ sĩ giới thiệu các toà tháp ngói trong bảo tàng. Theo ông, các tòa tháp ngói xếp sát nhau mang tính biểu tượng cho hình tượng Tam tòa Thánh Mẫu trong tín ngưỡng thờ Mẫu dân gian Việt Nam. Công trình do kiến trúc sư Nguyễn Hà thiết kế cho nghệ sĩ Xuân Hinh.

Hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật là hơn 40 năm "oanh tạc" khắp các sân khấu hài miền Bắc, nghệ sĩ Xuân Hinh không chỉ được lòng nhân dân mà ông còn nhận đánh giá cao từ đồng nghiệp về tài năng và phong cách sống. Ở tuổi xế chiều ông còn nổi tiếng gắn liền cả với cơ ngơi 5.000m2 này.

Về cơ ngơi này, Designboom - tạp chí kỹ thuật số chuyên về lĩnh vực thiết kế công nghiệp, kiến trúc và nghệ thuật quốc tế đã đăng tải một bài viết về dự án Bảo Tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh. Đây cũng là nơi "vua hài đất Bắc" và các thành viên trong gia đình thường xuyên đến nghỉ ngơi, thư giãn.

Xuân Hinh từng tiết lộ, ông dành toàn bộ số tiền tích cóp được trong hơn 40 năm đi diễn của mình để xây dựng nên công trình này, trong suốt hàng chục năm trời, với biết bao mồ hôi nước mắt. Để hoàn thành được công trình có diện tích lên tới 5.000m2, Xuân Hinh đã phải đổ vào rất nhiều tiền của và công sức, tâm huyết. Tổng tiền xây dựng ước chừng lên tới vài trăm tỷ đồng.

Căn biệt phủ ẩn mình trong vòng tay đầy mê hoặc của một ngôi làng cổ kính ở ngoại thành Hà Nội. Trải quanh một khu vực rộng khoảng 5.000 mét vuông, khu đất này có một vườn cây ăn trái 50 năm tuổi bao gồm nhiều loại cây ăn quả, cây thông và cây cảnh. Nhiều người đồn đoán, với diện tích rộng rãi cùng thiết kế độc đáo ''có 1 không 2'' thì căn biệt thự này của nam danh hài được ước tính có giá trị lên đến rất nhiều tỷ đồng.

Cả cuộc đời làm nghệ thuật của NSƯT Xuân Hinh gắn liền với những làng quê Bắc Bộ nên không gian sống của ông cũng ảnh hưởng rất nhiều từ yếu tố truyền thống và văn hóa nơi đây. Căn nhà gây ấn tượng với lối kiến trúc độc lạ, được làm toàn bộ bằng gạch đỏ mang nét cổ kính, nghiêm trang. "Vua hài đất Bắc" tiết lộ công trình được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất cổ.

Biệt thự của Xuân Hinh được chia ra thành nhiều gian nhỏ phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia chủ. Một số không gian nổi bật được ''vua hài đất Bắc'' thường xuyên khoe trên mạng xã hội như: phòng thờ, phòng trưng bày cổ vật và phòng khách.

Là một người đam mê sưu tầm các món đồ cổ vật, trong căn biệt thự của mình, NSƯT Xuân Hinh cho trưng bày rất nhiều món đồ quý như: tủ khảm trai, hoành phi câu đối, các bình vôi cổ, tranh vẽ... làm toát lên vẻ hoài cổ và mang đậm tính nghệ thuật. Không dừng lại ở đó, đồ nội thất được sử dụng trong căn nhà cũng đều được làm bằng những loại gỗ hiếm do chính Xuân Hinh lựa chọn và bài trí trong không gian gia đình.

Bao quanh căn biệt thự là khoảng sân vườn rộng rãi và thoáng đãng. Tại đây, Xuân Hinh cho trồng nhiều loại cây quý để tạo bóng râm, trải đá làm lối đi quanh nhà, biến không gian trở nên thư thái chẳng kém cạnh những khu resort nổi tiếng. Không những vậy, sân vườn của ''vua hài đất Bắc'' còn có ao cá, vườn rau do chính Xuân Hinh chỉ đạo xây dựng.

Chia sẻ về sự công phu của quá trình xây dựng, Xuân Hinh từng chia sẻ: "Ngày xưa ở đây nhiều đội xây lắm, có mấy đội cứ tới là kêu 'chưa thấy công trình nào như của ông này, phải cầm từng viên gói mỏng dính lắp vào'. Xây công trình kiểu này khá vất vả, tuyển công nhân đã khó, tuyển thợ có bàn tay vàng để lắp từng viên gạch, viên ngói vào càng mệt hơn. Nhiều thợ vào đây làm được hai tiếng đã thấy dọn đồ bỏ đi. Tôi đã bảo 'cháu cứ làm đi, mai bác lên, bao tiền bác gửi. Có vấn đề gì mày cứ nói chuyện với bác, mày muốn gì bác chiều mày'. Nó vâng dạ xong, làm được thêm vài tiếng nữa rồi vẫn tiếp tục dọn đồ. Tôi nghe người trông coi ở đây báo, lại phải gọi điện vuốt ve rằng có gì bác chiều hết. Nó tiếp tục làm thêm tiếng nữa rồi lại dọn đồ. Tôi hỏi muốn gì nó cũng không nói, vẫn kiên quyết dọn đồ. Tôi không chịu nổi nữa, cho dọn luôn. Suốt 4 năm trời tôi ở đây chỉ để đi theo thợ xem họ làm thế nào. Tôi là người yêu cái đẹp nên bất kể ai làm cái gì đẹp tôi đều mê, hát hay cũng mê".

Trong cơ ngơi còn có không gian thờ Mẫu được xây dựng hoành tráng, rồi tới thư viện riêng để lưu giữ văn hóa truyền thống. Trong thư viện, nam nghệ sĩ trưng bày nhiều tượng, tranh, sách, nhạc cụ cổ. Anh nói: "Thư viện này lưu giữ toàn bộ tài liệu, sách về hát văn, hầu đồng, ca dao, tục ngữ, quan họ, ca trù… Nói chung là tinh hoa của văn hóa Việt. Trong các bức tranh dân gian này là những vai hề chèo, Thị Mầu lên chùa… Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.

Dù bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết và tiền bạc để xây dựng một công trình lớn như vậy nhưng Xuân Hinh không đem ra kinh doanh mà chỉ để bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật và phát huy chúng cho thế hệ kế cận.

Xuân Hinh xây dựng nên nơi này trước hết để giáo dục con cháu trong gia đình. Ông nói: "Tôi không dám nói rộng nhưng trước hết để dạy con cái trong gia đình phải biết ơn tiền nhân, những người đã xây dựng, nuôi mình".