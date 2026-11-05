Chốt giá vàng hôm nay ngày 5/11 chưa ngừng tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 5/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 5/11 tăng giá vàng miếng lên mức 142,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 5/11, giá vàng trong nước ngày 5/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 5/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 5/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 5/11, tiếp tục tăng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/11, tiếp tục tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 5/11, tiếp đà tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138,5 –142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,4 – 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 5/11 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 90 USD/ounce, lên mức 4.133 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.053 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá mạnh, vượt mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, giá vàng giao ngay tăng mạnh khi chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ khiến đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá dầu thô đồng loạt giảm, qua đó thúc đẩy lực mua trở lại trên thị trường vàng thế giới.

Đối với vàng, giá dầu thấp hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và đồng USD suy yếu đã tạo ra môi trường thuận lợi hơn sau đợt bán tháo mạnh trong tháng 10. Tuy nhiên, căng thẳng chưa được giải quyết tại vùng Vịnh vẫn duy trì nhu cầu phòng thủ, trong khi khả năng Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất vẫn là yếu tố hạn chế đà tăng bền vững.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.133 USD/ounce (tương đương khoảng 128,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 5/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 5/11, giá vàng ngày 6/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.