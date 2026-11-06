Đầu bếp Italy mất việc vì không cho dứa lên pizza

Davide Tamburella bị sa thải khỏi nhà hàng La Costa Restaurant and Bar ở Brisbane, Australia, hồi tháng 5, hai tuần sau khi một quản lý phàn nàn về thái độ làm việc của anh. Vụ việc được BBC và The Times đưa tin hôm 5/11.

Một trong số các lý do khiến ban quản lý không hài lòng là Tamburella từ chối cho dứa lên pizza phục vụ khách tại một bữa tiệc lớn, với hóa đơn hơn 15.000 AUD (khoảng 7.800 bảng Anh).

Theo phán quyết của Ủy ban Quan hệ Lao động Công bằng Australia (Fair Work Commission), công bố hôm 3/11, Tamburella cho rằng, với tư cách một người Italy, việc để dứa lên pizza là "hành động xúc phạm văn hóa quê hương".

Sau khi mất việc, anh đưa vụ việc lên cơ quan tài phán lao động cấp quốc gia của Australia, cho rằng mình bị sa thải trái quy định.

Đầu bếp người Italy Davide Tamburella bị cho thôi việc vì không thêm dứa lên pizza tại nhà hàng ở Australia. Ảnh: Alamy

Theo BBC, Tamburella từ chối làm theo yêu cầu của cấp trên vì cho rằng việc thêm dứa vào pizza xúc phạm văn hóa Italy. Trước đó, đầu bếp này từng đề nghị sếp tìm hiểu vì sao người Italy coi việc cho loại quả nhiệt đới này lên pizza là điều không thể chấp nhận.

Ngoài ra, ban quản lý nhà hàng phàn nàn Tamburella thường xuyên nói tục, dễ mất bình tĩnh và có cách giao tiếp không phù hợp tại nơi làm việc.

Theo The Times, tại phiên điều trần, Tamburella thừa nhận đây là lần thứ ba trong vòng 4 năm anh từ chối cho dứa lên pizza. Ủy ban Quan hệ Lao động Công bằng Australia sau đó bác đơn khiếu nại của anh vì không đáp ứng các điều kiện cần thiết và được nộp quá thời hạn quy định.

Elliot Ingram, chủ cũ của Tamburella, cho biết dù không đặc biệt yêu thích pizza dứa, gần 20 năm làm trong ngành dịch vụ ăn uống đã dạy ông biết chọn việc đáng để tranh luận. Theo giới thiệu trên website, La Costa muốn mang đến cho thực khách cảm giác như đang dùng bữa tại vùng duyên hải Riviera của Italy. Nhà hàng đóng cửa khi hết hạn hợp đồng thuê mặt bằng và chi phí kinh doanh tại khu vực này quá đắt đỏ, theo LBC.

Theo hồ sơ LinkedIn, Tamburella hiện làm bếp trưởng tại một nhà hàng Italy khác ở Brisbane. Nhà hàng này không sử dụng dứa trong bất kỳ món ăn nào.