Loài hoa thường gặp nhưng có "sát khí" tiềm ẩn, nên cân nhắc trước khi đặt tại ban công

Những loài cây hoa dù đẹp đến mấy cũng không nên trồng ở ban công

Cây dâu tằm

Theo VTC News, dưới góc độ khoa học, cây dâu tằm rất nhiều cành lá, dễ phát triển. Khi lớn, chúng có thể che đi ánh sáng và cản không khí trong lành vào nhà. Dâu tằm rất sai quả, lại nhanh chín. Nếu không hái kịp, chúng có thể bị hỏng và tạo ra vi khuẩn, không tốt cho sức khoẻ. Lá dâu tằm cũng hay có sâu róm.

Diện tích ban công thường không lớn, do đó, chúng ta nên ưu tiên các loại cây có hình dáng gọn gàng, dễ chăm sóc và phù hợp về mặt thẩm mỹ.

Một số cây ăn quả mang ý nghĩa không thuận

Thông tin từ Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, xu hướng trồng cây ăn quả trong chậu ngày càng phổ biến, bởi vừa có yếu tố trang trí, vừa mang lại giá trị sử dụng. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để đặt ở ban công.

Phong thủy ban công là không gian xanh nhằm thu hút vượng khí.

Theo quan niệm xưa, một số loại cây như mơ hoặc dâu tằm thường bị tránh trồng gần nhà ở do gắn với những liên tưởng không tích cực trong văn hóa dân gian. Ngoài yếu tố tâm lý, các cây ăn quả này cũng dễ thu hút côn trùng, rụng quả, gây mất vệ sinh và khó chăm sóc trong không gian hẹp.

Nếu muốn trồng cây cho quả ở ban công, nhiều gia đình lựa chọn các loại cây nhỏ, ít sâu bệnh và mang ý nghĩa tích cực hơn như quất, lựu hoặc các giống cây cảnh lai tạo chuyên trồng chậu.

Dạ lý hương

Dạ lý hương là loài hoa nở vào ban đêm, mùi hương đặc biệt quyến rũ, thậm chí từng được đưa vào thơ ca nhạc họa. Nhưng cũng chính vì mùi hương quá nồng, nhiều người khi sống chung với nó trong không gian chật hẹp như ban công thường xuyên gặp tình trạng chóng mặt, tức ngực, mất ngủ.

Ở những căn hộ có thông gió kém, hương thơm này tích tụ lâu ngày trong không khí càng trở thành "gánh nặng" cho sức khỏe. Vì vậy, nếu thật sự yêu thích loài hoa này, bạn chỉ nên trồng ngoài sân vườn hoặc khu đất rộng thoáng, thay vì đặt ngay sát phòng ngủ.

Cây hoa huệ lily

Cây Huệ lily có nhiều loài và cho nhiều màu hoa khác nhau như màu đỏ nhung (màu huyết), màu hồng phấn, màu trắng, màu cam, màu vàng… Hoa của cây Huệ lily đỏ gây nhiều ấn tượng cho người dân trong mỗi dịp xuân về.

Củ của loại cây này có chất độc Lycorine gây ra các triệu chứng khó chịu cho trẻ em như tiêu chảy, buồn nôn nếu ăn phải hoặc bỏng rát, ngứa da khi tiếp xúc với chất lỏng của hoa.

Huệ lily được rất nhiều người yêu thích vì sức sống bền bỉ và màu hoa đẹp quyến rũ nhưng củ của loại cây này có chất độc Lycorine gây ra các triệu chứng khó chịu cho trẻ em như tiêu chảy, buồn nôn nếu ăn phải hoặc bỏng rát, ngứa da khi tiếp xúc với chất lỏng của hoa.

Cách hóa giải sát khí từ cây cảnh trồng ban công

Người xưa dạy rằng: "Vạn vật hữu linh, vạn vật hữu tâm", cây cối trong nhà không chỉ là vật trang trí mà còn là những thực thể mang năng lượng riêng biệt.

Khi lỡ tay trồng những loài cây mang sát khí hoặc không phù hợp với hướng nhà, gia chủ không nên quá hoảng sợ mà vội vàng nhổ bỏ, quan trọng là ta biết cách điều chỉnh sự cân bằng âm dương tại không gian đó.

Trước hết, bạn hãy dùng La Bàn phong thủy để xác định chính xác hướng ban công của bạn. Nếu ban công nằm ở hướng Tây hoặc Tây Bắc, nơi ánh mặt trời gay gắt, việc trồng cây có gai nhọn sẽ vô tình cộng hưởng với hỏa khí, tạo thành "xung sát".

Để hóa giải, ta có thể đặt một chậu cây có lá tròn, mọng nước hoặc những loại cây mang tính thủy như cây phát tài, vạn niên thanh để làm dịu đi sự gai góc ấy.

Bạn có thể tự kiểm tra ngay tự kiểm tra ngay hướng nhà mình để chọn loại cây phù hợp. Ngoài ra, việc sử dụng vật phẩm phong thủy hỗ trợ cũng mang lại hiệu quả bất ngờ.

Một chiếc gương bát quái nhỏ hoặc chuông gió treo ở góc ban công có thể giúp phân tán luồng khí xấu, ngăn chặn sát khí xâm nhập vào không gian sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.