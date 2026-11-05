Cuộc săn tìm 6,3 tỷ USD: Binance phong tỏa đến đâu, hacker tẩu tán đến đó

Tối 4/11 theo giờ Hà Nội, Binance công bố đã bổ sung khoảng 98% lượng tài sản bị ảnh hưởng trong vụ tấn công trị giá 6,34 tỷ USD xảy ra ngày 29/10. Sàn đồng thời mở rộng phạm vi công bố bằng chứng dự trữ từ 10 lên 44 loại tiền mã hóa, trong nỗ lực khôi phục niềm tin của khách hàng sau sự cố an ninh mạng lớn nhất lịch sử ngành.

Tuy nhiên, theo báo cáo truy vết blockchain được công ty phân tích dữ liệu Bitquery công bố cũng trong 4/11, khoảng 3,1 tỷ USD tiền mã hóa vẫn nằm trong các ví được xác định thuộc quyền kiểm soát của bên tấn công. Trong lúc Binance phối hợp cùng các đối tác truy tìm dòng tiền, nhóm tin tặc đã bắt đầu chia nhỏ tài sản và chuyển đổi qua nhiều mạng blockchain nhằm tránh nguy cơ bị phong tỏa.

Binance bù đắp 98% tài sản, mở rộng cuộc chiến phong tỏa dòng tiền

Trong thông báo cập nhật khắc phục sự cố lần thứ 7 ngày 4/11, Binance cho biết đã dành nguồn lực tài chính vượt quá 100% giá trị thiệt hại để bảo đảm khả năng bù đắp toàn bộ lượng tài sản bị đánh cắp.

Đến thời điểm công bố, sàn đã bổ sung khoảng 98% số tài sản bị ảnh hưởng. Phần còn lại, tương đương 2%, chủ yếu là những loại token có thanh khoản thấp, khiến việc mua lại trên thị trường hoặc thông qua giao dịch thỏa thuận (OTC) cần thêm thời gian.

Để thực hiện kế hoạch này, Binance huy động nguồn lực từ quỹ bảo vệ tài sản người dùng SAFU, một phần quỹ bảo hiểm giao dịch tương lai và nguồn vốn của doanh nghiệp. Sàn khẳng định sẽ tự chịu tổn thất tài chính thay vì chuyển thiệt hại sang khách hàng.

Song song với quá trình bổ sung tài sản, Binance đang mở rộng công bố bằng chứng dự trữ (Proof of Reserves – PoR). Theo đó, dữ liệu được chụp tại thời điểm 0h UTC ngày 4/11 đã bao phủ 44 loại token, tăng mạnh so với 10 loại trong báo cáo trước.

Binance cho biết quá trình tạo bằng chứng mật mã zero-knowledge hoàn chỉnh cho dữ liệu mới cần khoảng 50–60 giờ. Khi hoàn tất, người dùng có thể tự xác minh lượng tài sản thuộc phạm vi báo cáo được bảo đảm với tỷ lệ tối thiểu 1:1.

Cuộc rượt đuổi giữa Binance và những kẻ tấn công bước sang giai đoạn mới.

Việc Binance bổ sung 98% tài sản cần được phân biệt với quá trình thu hồi tiền từ tin tặc. Đây là lượng tài sản được sàn sử dụng nguồn lực tài chính để bù đắp, không đồng nghĩa 98% số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi. Trong cuộc đua truy tìm tài sản, Binance cho biết khoảng 2,85 tỷ USD đã được phong tỏa hoặc chặn lại, theo số liệu công bố ngày 3/11. Con số này có thể thay đổi sau quá trình đối soát và biến động giá thị trường.

Ở một cách thống kê khác, Bitquery xác định khoảng 2,7 tỷ USD tài sản đã được các tổ chức phát hành và bên quản lý mạng blockchain phong tỏa hoặc cứu giữ. Những đơn vị tham gia gồm Tether, Circle, Arbitrum cùng một số nhà phát hành token khác.

Cuộc chạy đua phong tỏa đã diễn ra ngay từ những phút đầu tiên của vụ tấn công. Theo Bitquery, Tether thực hiện lệnh phong tỏa đầu tiên đối với ví Ethereum nhận tiền đánh cắp chỉ 37 phút sau giao dịch rút tiền quy mô lớn. Tuy nhiên, trước khi lệnh phong tỏa được áp dụng, khoảng 700 triệu USDT đã được chuyển sang các ví khác.

Tether sau đó phong tỏa 11 ví liên quan trên Ethereum và TRON, nhưng sáu trong số này đã bị rút hết tiền trước khi biện pháp ngăn chặn có hiệu lực. Có trường hợp một ví chuyển đi 130 triệu USDT chưa đầy một phút trước khi bị phong tỏa. Trong khi đó, Circle kịp thời đóng băng 823 triệu USDC tại một ví Ethereum trước khi số tiền này bị di chuyển.

Tổng cộng, Bitquery ước tính khoảng 1,76 tỷ USDT, tương đương 71% lượng USDT bị đánh cắp, đã được khóa lại. Khoảng 729 triệu USDT còn lại được tin tặc chuyển đổi sang ETH, TRX hoặc đưa vào các giao thức tài chính phi tập trung trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

Ngoài cuộc đua tài chính, Binance cũng đang tiến hành tái thiết hạ tầng công nghệ. Theo báo cáo điều tra ngày 3/11, sàn đã xây dựng lại hệ thống ví bị ảnh hưởng, thay thế các thiết bị liên quan, vô hiệu hóa thông tin xác thực bị xâm nhập và tăng cường công nghệ phát hiện hành vi bất thường bằng AI. Binance cũng cho biết đang mời các công ty an ninh mạng độc lập tham gia đánh giá sự cố, đồng thời từng bước khôi phục dịch vụ rút tiền cho khách hàng.

Hacker chia nhỏ hàng triệu token, đưa tiền qua nhiều blockchain

Tính đến 9h56 UTC ngày 4/11, tương đương 16h56 giờ Việt Nam, bên tấn công vẫn kiểm soát khoảng 3,1 tỷ USD, chủ yếu dưới dạng Bitcoin (BTC) và Ether (ETH). Phần lớn lượng BTC và ETH vẫn nằm trong những ví chưa phát sinh giao dịch chuyển ra kể từ khi nhận tài sản đánh cắp. Trong khi đó, hoạt động chuyển đổi diễn ra mạnh hơn với các token trên mạng Solana và TRON.

Từ ngày 3/11 đến sáng 4/11, ví Solana chính của nhóm tin tặc đã chuyển khoảng 779.097 SOL, trị giá ước tính 72 triệu USD, tới 91 ví mới. Phần lớn các ví nhận tiền tiếp tục chuyển tài sản đi chỉ trong vài giờ.

Một phần SOL được đổi sang stablecoin USDC, sau đó chuyển qua Ethereum thông qua giao thức Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) của Circle. Tại đây, USDC tiếp tục được hoán đổi thành ETH trước khi đưa vào các giao dịch trên THORChain để đổi lấy Bitcoin.

Theo Bitquery, từ 3/11 đến 4/11, ít nhất 10,8 triệu USDC đã đi qua tuyến chuyển đổi này. Các giao dịch được truy vết cho thấy THORChain đã chuyển ít nhất 497 BTC, trị giá khoảng 39 triệu USD, tới chín địa chỉ Bitcoin được chỉ định trong các lệnh hoán đổi liên quan đến nhóm tin tặc.

Thông báo cập nhật số 7 của Binance. Ảnh: Binance

Trong số đó, 366 BTC tiếp tục được phân tán tới 62 địa chỉ mới chưa phát sinh giao dịch chuyển ra tại thời điểm Bitquery thống kê.

THORChain trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình di chuyển tài sản. Đây là giao thức cho phép hoán đổi tiền mã hóa giữa những blockchain khác nhau mà không cần thông qua tài khoản tại một sàn giao dịch tập trung.

Theo CoinDesk ngày 4/11, nhóm tin tặc bị nghi có liên hệ với Triều Tiên đã nối lại hoạt động chuyển đổi tài sản qua THORChain sau khi nền tảng này khôi phục phần lớn chức năng giao dịch xuyên chuỗi.

Trước đó, THORChain phải tạm ngừng một số hoạt động từ ngày 31/10 do lỗi kỹ thuật liên quan đến cơ chế hoàn trả giao dịch. Sự cố này không xuất phát từ vụ hack Binance nhưng đã làm gián đoạn một phần quá trình di chuyển số tiền bị đánh cắp.

Khi THORChain hoạt động trở lại ngày 3/11, dòng tiền liên quan đến vụ tấn công tiếp tục được chuyển đổi. Cùng thời điểm, đồng RUNE của nền tảng này ghi nhận mức tăng khoảng 10,6%, lên 0,637 USD, theo CoinDesk.

Đây không phải lần đầu THORChain xuất hiện trong các vụ tấn công tiền mã hóa quy mô lớn. Giao thức này từng được sử dụng để chuyển đổi tài sản liên quan đến vụ hack sàn Bybit năm 2025.

Với các nhà điều tra, việc tin tặc chuyển đổi stablecoin sang BTC hoặc ETH đặt ra thách thức lớn hơn. Trong khi các tổ chức phát hành USDT và USDC có khả năng phong tỏa token tại những địa chỉ cụ thể, Bitcoin và Ether không có cơ chế đóng băng trực tiếp tương tự do một tổ chức phát hành kiểm soát. Dù vậy, các giao dịch trên blockchain vẫn để lại dấu vết công khai, cho phép các công ty phân tích tiếp tục theo dõi đường đi của tài sản.

Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, đến 4/11, lượng tiền từ vụ hack Binance thực sự được quy đổi thành tiền pháp định có thể mới chiếm tỷ lệ không đáng kể. Phần lớn hoạt động được ghi nhận vẫn là chuyển đổi và phân tán tài sản giữa những ví tiền mã hóa.

Elliptic dự báo tin tặc có thể tiếp tục chuyển ETH sang BTC thông qua các giao dịch nhỏ trước khi tìm cách bán tài sản thông qua những nhà môi giới OTC trong nhiều tháng tới. Đây cũng có thể là giai đoạn các cơ quan điều tra và đối tác tài chính có thêm cơ hội ngăn chặn dòng tiền.