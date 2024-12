Bitcoin giảm về mức thấp nhất một tháng

Sau nhịp phục hồi nhẹ lên trên 98.000 USD một đồng vào tuần trước, Bitcoin (BTC) bắt đầu giảm dần. Tối qua (giờ Hà Nội), tiền số lớn nhất thế giới liên tục kiểm tra vùng 93.000 USD, có lúc về sát 91.300 USD. Khu vực trên tiếp tục được duy trì cho đến sáng nay. Như vậy, BTC đang ở mức thấp nhất một tháng qua và đã bốc hơi gần 16% so với kỷ lục hơn 108.268 USD thiết lập hôm 17/12.

Không chỉ Bitcoin, thị trường tiền số nói chung cũng hạ nhiệt. Ether giảm quanh 1% xuống còn 3.320 USD, thấp hơn 17% so với mức cao nhất vào tháng 12. CoinDesk 20 - chỉ số của 20 loại tiền số hàng đầu theo vốn hóa thị trường, không bao gồm stablecoin, memecoin và exchange coin - cũng chìm trong sắc đỏ, giảm 3,74%. XRP và Stellar chịu ảnh hưởng lớn nhất, lần lượt giảm 6% và 6,3%.

Cổ phiếu của các công ty liên quan tiền số cũng bị ảnh hưởng. MicroStrategy và Coinbase lần lượt rơi 7% và 5,3% so với tham chiếu. Các công ty khai thác Bitcoin lớn như MARA Holdings và Riot Platforms cũng đã giảm hơn 7%.

Giới chuyên gia cho rằng thị trường xấu đi do áp lực bán tăng mạnh từ các nhà đầu tư chốt lời khi Bitcoin tăng hơn 117% trong năm nay. Khối lượng rút ròng hiện vượt quá 1,2 tỷ USD trên đường trung bình động (MA) 7 ngày. Con số này ít hơn đáng kể so với mức đỉnh ngày 11/12 là 4 tỷ USD, nhưng nó vẫn lớn hơn đáng kể so với mức thông thường.

Kinh tế vĩ mô cũng đang đè nặng lên thị trường, với chỉ số PMI Chicago của Mỹ - đo lường hiệu suất của lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất ở khu vực Chicago - đang ở thấp nhất kể từ tháng 5. Điều này cho thấy suy thoái kinh tế đang diễn ra.

Sự không chắc chắn xung quanh chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) năm 2025 cũng tác động tới tâm lý. Ngân hàng trung ương này đã phát ra tín hiệu rằng họ sẽ tạm dừng cắt giảm lãi suất cho đến ít nhất tháng 3.

"Thị trường đã vượt quá mong đợi vào năm 2024 và dần bộc lộ các dấu hiệu của sự kiệt sức", Joe Carlasare, chuyên gia tại Amundsen Davis, nhận định.

Nhìn về năm 2025, công ty luật chuyên về tiền số này vẫn lạc quan. Việc áp dụng Bitcoin tiếp tục tăng và họ dự đoán nó sẽ di chuyển phù hợp với các thị trường truyền thống. Nếu Mỹ tránh được sự suy giảm tăng trưởng đáng kể, BTC sẽ hoạt động tốt mặc dù có thể gập ghềnh hơn so với năm 2024.