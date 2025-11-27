Dọn dẹp gác cũ, tìm thấy “kho báu” gần 240 tỷ đồng

Kiếm về 238 tỷ đồng từ chiếc hộp carton trên gác mái

Trong lúc sắp xếp đồ đạc của mẹ trên gác mái, ba anh em người Mỹ đã tìm thấy một cuốn truyện tranh Superman #1. Được biết, cuốn truyện này được xuất bản năm 1939, sở hữu tuổi đời lâu năm và đặc biệt được bảo quản gần như hoàn hảo.

Cuốn truyện được ba anh em tìm thấy trong một hộp carton phủ đầy bụi và mạng nhện trên gác mái ngôi nhà cũ của người mẹ quá cố. Chiếc hộp được bọc bằng báo. Ngoài ra, trong hộp còn có một số cuốn truyện tranh quý hiếm khác mà mẹ của họ và gia đình đã sưu tầm trong Thế chiến II.

Nhờ một quảng cáo trong sách, các chuyên gia đã xác nhận đây là một trong 500.000 bản in đầu tiên cho ấn bản Superman #1. Được biết, hiện nay chỉ còn chưa đến 500 bản của ấn bản này. Mặc dù không được bảo vệ đặc biệt, nhưng khí hậu mát mẻ tại địa phương đã giúp cuốn truyện tranh được bảo quản trong tình trạng tuyệt vời. Gáy sách vẫn rất cứng cáp, màu sắc rực rỡ và các cạnh được cắt tỉa gọn gàng. Tổ chức chấm điểm uy tín CGC (Certified Guaranty Company) đã chấm cuốn truyện tranh này 9/10, nghĩa là nó chỉ bị sờn rách ở mức độ rất nhỏ.

Allen cho biết mẹ của ba anh em đã nói với họ rằng bà có một bộ sưu tập truyện tranh rất giá trị, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy nó. Họ chỉ phát hiện ra bộ sưu tập này khi đang sắp xếp lại đồ đạc của bà trước khi rao bán nhà.

"Nó nằm trong một chiếc hộp trên gác mái, có lẽ sẽ bị vứt đi hoặc bị phá hủy bởi một tai nạn bất kỳ nào đó. Rất nhiều người hào hứng với nó vì nó kết hợp mọi thứ bạn có thể tưởng tượng trong thế giới sưu tầm", Ron Allen, người phụ trách các cuộc đấu giá truyện tranh tại Heritage nhận định.

Hiện tại, “báu vật” quý hiếm này đã trở thành cuốn truyện tranh đắt giá nhất từng được bán trong lịch sử, với mức giá cuối cùng là 9,12 triệu USD (hơn 238 tỷ đồng).