Tốn hơn 6 triệu để… học đi xe đạp, cư dân mạng không lý giải nổi

Ai sẽ bỏ tiền thuê người dạy đi xe đạp?

Đến tận nhà dạy người lạ đạp xe đang là một dịch vụ khá “hot” ở Trung Quốc. Anh Yao, (25 tuổi, người Thượng Hải) là nghiên cứu sinh của trường Đại học Thể dục thể thao, anh hiện đã làm nghề này được hai năm.

Ban đầu, anh Yao dự kiến khách hàng của mình chủ yếu là trẻ em. Tuy nhiên, thực tế là những người lớn ở độ tuổi 20-30 lại chiếm tỷ lệ lớn hơn.

Một số người học vì nhu cầu đi lại, một số người muốn học đi xe đạp để di chuyển từ nhà đến ga tàu điện ngầm và ngược lại, thay vì phải đi bộ. Thông thường, người học chỉ mất khoảng 1 tiếng để học. Với những ai học chậm có thể mất khoảng 2 buổi.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ dạy đạp xe tận nhà. Các lớp học trực tiếp có giá 800 NDT (2,8 triệu đồng), bao gồm tất cả các kỹ năng. Mỗi buổi học kéo dài 2-3 tiếng cho người lớn và thanh thiếu niên, và 1-2 tiếng cho trẻ em, với 90% học viên tham gia học trong hai buổi.

Các khóa học trực tuyến có giá rẻ hơn, 400 NDT (1,4 triệu đồng), cũng bao gồm tất cả các kỹ năng và đã có hơn 200 học viên tham gia.

Một số khóa đắt hơn dành cho trẻ em từ 2-4 tuổi, bao gồm 6 buổi học với thời lượng 1 giờ/buổi, giáo viên dạy 1 kèm 1, mức phí sau khi áp dụng ưu đãi giảm giá là hơn 1.740 NDT (6,2 triệu đồng)/khóa.

Trước thông tin này, nhiều cư dân mạng cảm thấy vô cùng khó hiểu khi có người phải bỏ tiền để học kỹ năng cơ bản này. Một cư dân mạng cho biết hồi còn nhỏ, anh học đi xe đạp chỉ trong 10 phút, không có ai giúp đỡ hay hướng dẫn. Anh chỉ tìm một con đường dốc xuống và đi đi lại lại vài lần cho đến khi thuộc lòng. Người này cho biết thêm, hồi nhỏ anh không sợ ngã và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngã.

Có người lại cho biết anh tự học đi xe đạp bằng cách thuê xe đạp công cộng. Có người chỉ cần quan sát người khác đạp xe và tự học theo.

Ở phía ngược lại, một số cư dân mạng cho biết họ không thể đi xe đạp nếu không được học từ khi còn nhỏ. Một bà mẹ cho biết em gái và con gái của cô cũng không biết đi xe đạp và không chịu học để đi.