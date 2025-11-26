Bitcoin hồi sinh tại Trung Quốc: Hoạt động khai thác bùng nổ bất chấp lệnh cấm

Sau khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm toàn bộ giao dịch và khai thác tiền điện tử vào năm 2021, nước này từng mất vị trí dẫn đầu thế giới về khai thác Bitcoin. Tuy nhiên, các dữ liệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đã quay trở lại vị trí thứ ba, chiếm 14% thị phần khai thác toàn cầu vào cuối tháng 10, theo Hashrate Index.

Người khai thác cá nhân và doanh nghiệp ở các tỉnh giàu năng lượng như Tân Cương tận dụng điện giá rẻ và dư thừa năng lượng để vận hành các dự án đào Bitcoin. Một số trung tâm dữ liệu mới cũng đang được xây dựng, giúp hoạt động khai thác ngày càng gia tăng.

Điều gì thúc đẩy các nhà khai thác Bitcoin trở lại?

Giá Bitcoin tăng mạnh vào tháng 10, nhờ các chính sách ủng hộ tiền điện tử của Mỹ và sự mất niềm tin vào đồng USD, khiến việc khai thác trở nên sinh lời hơn. Ngoài ra, lượng điện dư thừa và năng lực tính toán dư thừa từ các trung tâm dữ liệu do các địa phương đầu tư cũng hỗ trợ cho việc khai thác.

Các công ty sản xuất máy đào Bitcoin, như Canaan, ghi nhận doanh thu tại Trung Quốc tăng từ 2,8% năm 2022 lên hơn 50% trong quý II/2025, cho thấy nhu cầu máy đào tăng trở lại.

Trung Quốc có thay đổi chính sách về Bitcoin không?

Hiện lệnh cấm vẫn tồn tại, nhưng các dấu hiệu cho thấy chính quyền Trung Quốc đang mềm mỏng hơn với tiền điện tử. Một số chuyên gia dự đoán, các chính sách sẽ dần nới lỏng vì khó có thể ngăn hoàn toàn hoạt động khai thác có lợi nhuận. CryptoQuant ước tính 15%-20% công suất khai thác Bitcoin toàn cầu hiện vẫn đang hoạt động tại Trung Quốc.

Những thay đổi trong luật stablecoin ở Hồng Kông và khả năng áp dụng stablecoin dựa trên Nhân dân tệ cũng cho thấy Trung Quốc đang tìm cách thích nghi với xu hướng tiền điện tử toàn cầu mà không từ bỏ quyền kiểm soát đồng nội tệ.