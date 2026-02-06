Cận cảnh cặp đào Thất Thốn giá 800 triệu đồng khiến đại gia mê mẩn

Cặp đào thất thốn giá 800 triệu đồng khiến đại gia mê mẩn

Đào thất thốn là một trong những giống đào được nhiều người yêu thích nhờ sắc đỏ thẫm đặc trưng, hoa to, dày cánh, nở khỏe khoắn trên những thân cây già cỗi hàng chục năm tuổi. Giữa những chùm hoa là búp lá xanh tươi, tạo nên vẻ đẹp cổ kính nhưng vẫn đầy sức sống, được giới chơi đào đánh giá cao mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, những ngày cận Tết, dọc tuyến đường Lạc Long Quân (Hà Nội) ngập tràn sắc hồng, sắc đỏ của đào thất thốn được bày bán phục vụ người dân chơi Tết. Các cây đào tại đây có mức giá dao động từ khoảng 10 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Những gốc đào thất thốn có hình dáng độc lạ, không lẫn với bất kì loại đào nào.

Giá mỗi cây đào thất thốn dao động từ hàng chục triệu cho đến hàng trăm triệu, tùy vào kích thước, hình dáng cây.

Đào thất thốn chủ yếu có nguồn gốc từ Sơn La, Lào Cai… mọc trên núi đá, khoảng vài chục năm tuổi.

Những gốc đào thất thốn cổ thụ, dáng độc lạ, sần sùi rêu phong trông rất lạ mắt.

Nhiều chậu đào thất thốn thế đẹp được chào giá từ 10 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng thu hút nhiều người đến xem.

Anh Hoàng Văn Khạc (Mộc Châu, Sơn La - chủ vườn đào Thất Thốn) chia sẻ: “Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho cây đào thất thốn nở hoa đúng vào dịp tết Nguyên đán. Giá thuê cây tại vườn loại cao nhất là 200 triệu đồng/cây, loại phổ biến là 20 - 35 triệu đồng/cây. Cây rẻ nhất cũng có giá vài triệu đồng nhưng vẫn có nhiều khách đặt thuê, phần lớn là khách quen chơi đào thất thốn trong nhiều năm”.

“Giá thuê có cao hơn các loại đào khác nhưng thị trường đào thất thốn ngày càng được mở rộng, thu hút nhiều người chơi và các nhà vườn không đủ cây đáp ứng nhu cầu của người thích chơi đào thất thốn”, anh Khạc nói.

Hai chậu đào thất thốn trồng trên gỗ lũa có giá cao nhất trong vườn của anh Khạc. Giá bán của 2 chậu đào là 400 triệu/ chậu, giá thuê là 200 triệu/ chậu.

Người chơi đào thất thốn không chỉ thích về dáng, về thế mà còn thích bởi cách đâm hoa và lộc bật ra từ gốc và thân. Khác với đào thường là hoa chỉ nở từ những cành nhỏ, nhiều cây đào thất thốn nở hoa "ngang" từ những trụ gốc xù xì.

Với họ, việc sở hữu một gốc thất thốn nở hoa đúng đêm ngày Tết Nguyên đán không chỉ là chơi hoa, mà còn là rước sự may mắn, thịnh vượng và khẳng định đẳng cấp trong năm mới Bính Ngọ.

Ông Nam, một khách mua, chia sẻ: "Năm nào tôi cũng phải lên đường Lạc Long Quân để săn bằng được một gốc thất thốn về chơi Tết. Năm trước tôi cũng mua 1 cây nhỏ với giá 5 triệu đồng, năm nay khi ra đây tôi không muốn về khi thấy rất nhiều cây đào thất thốn đẹp. Tôi sẽ mua một chậu về cho gia đình chơi Tết”.

Những gốc đào thất thốn có tuổi đời lâu năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết.