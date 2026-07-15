Biệt thự triệu USD của Messi và các tuyển thủ Argentina

Lionel Messi

Lionel Messi mua biệt thự tại Fort Lauderdale, bang Florida, Mỹ, với giá 10,75 triệu USD vào tháng 9/2023, sau khi gia nhập Inter Miami. Công trình nằm ven một tuyến kênh, diện tích sử dụng khoảng 975 m2 và có khoảng 52 m tiếp giáp mặt nước. Biệt thự gồm 8 phòng ngủ, 9 phòng tắm, gara cho ba xe ôtô. Mặt bằng còn có phòng gym, spa, phòng giải trí, hai cầu tàu và hồ bơi hướng ra mặt nước.

Biệt thự của Messi mang phong cách hiện đại, gồm 2 tầng, nằm trên khu đất rộng gần 2.000 m2. Ảnh: Zillow

Khối nhà sử dụng hệ cửa kính lớn nhằm mở rộng tầm nhìn và đưa ánh sáng vào không gian sinh hoạt. Phòng khách, bếp và khu ăn uống tổ chức theo dạng mở, kết nối trực tiếp với sân sau. Khoảng sân rộng tạo vùng đệm giữa nhà và tuyến kênh, đồng thời bảo đảm sự riêng tư cho gia đình.

Không gian bên trong ưu tiên mặt bằng mở, sử dụng cửa kính lớn lấy sáng tự nhiên. Phòng khách, bếp và phòng ngủ được thiết kế rộng rãi. Ảnh: Zillow

Trước đó, Messi đã mua hai căn hộ tại Sunny Isles Beach, bang Florida, Mỹ, thuộc khu vực đô thị Miami. Năm 2019, anh chi khoảng 5 triệu USD mua căn hộ rộng 330 m2 tại Porsche Design Tower. Tòa nhà có thang máy chuyên dụng đưa ôtô tới khu để xe riêng liền căn hộ.

Năm 2021, Messi tiếp tục chi 7,3 triệu USD mua căn hộ chiếm trọn tầng 9 của tòa Regalia, cũng tại Sunny Isles Beach, bang Florida, Mỹ. Không gian có 4 phòng ngủ, sân hiên bao quanh và tầm nhìn hướng biển.

Alexis Mac Allister

Cầu thủ Alexis Mac Allister mua một biệt thự tại Wilmslow, hạt Cheshire, Anh, với giá 3,9 triệu bảng vào năm 2024. Ngôi nhà trước đó thuộc về Brendan Rodgers, cựu huấn luyện viên Liverpool.

Biệt thự của Alexis Mac Allister tại Cheshire (Anh) có thiết kế hai tầng, mặt tiền gạch kết hợp hệ cửa kính lớn, sân hiên và khu vườn rộng phía sau. Ảnh: Savills

Công trình có 5 phòng ngủ, phòng gym, quầy bar, garage 2 ôtô và khu vườn xung quanh. Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách đương đại, sử dụng các mảng kính lớn để kết nối phòng sinh hoạt với sân vườn.

Nội thất bên trong nhà sử dụng gam màu trung tính kết hợp gỗ và đá tự nhiên. Ảnh: Savills. Ảnh: Savills

Bất động sản nằm tại Wilmslow, khu vực được nhiều cầu thủ thi đấu ở Liverpool và Manchester lựa chọn nhờ khoảng cách di chuyển thuận tiện, mật độ xây dựng thấp và khả năng kiểm soát an ninh.

Rodrigo De Paul

Sau khi gia nhập Inter Miami, truyền thông Argentina đưa tin Rodrigo De Paul mua một biệt thự trị giá khoảng 3,7 triệu USD tại khu Miami Shores, bang Florida, Mỹ. Công trình có diện tích xây dựng khoảng 327 m2, gồm 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm, thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng chủ đạo.

Biệt thự tại Miami của Rodrigo De Paul có thiết kế một tầng, bao quanh bởi sân vườn và nhiều cây xanh. Ảnh: Miami MLS

Ngôi nhà được cải tạo theo bố cục mở, ưu tiên kết nối giữa không gian trong và ngoài. Phòng khách, khu bếp và phòng ăn liên thông, sử dụng hệ cửa kính trượt khổ lớn mở ra sân hiên và hồ bơi phía sau. Các phòng chức năng đều đón ánh sáng tự nhiên, hướng nhìn ra sân vườn và khoảng cây xanh bao quanh.

Khu vực ngoài trời là điểm nhấn của công trình với hồ bơi dài kết hợp bể ngâm nông, sân hiên có mái che và khoảng cỏ rộng phục vụ các hoạt động thư giãn. Biệt thự còn có phòng gym, phòng xông hơi, phòng chiếu phim tại gia và garage nhiều chỗ đỗ xe. Phòng tắm chính bố trí bồn ngâm đặt cạnh cửa sổ lớn, hướng ra khu vườn phía sau.

Không gian bên trong biệt thự tại Miami sử dụng cửa kính khổ lớn kết nối với sân vườn. Ảnh: Miami MLS

Trước khi chuyển sang Mỹ, De Paul được cho là sở hữu một biệt thự tại Boadilla del Monte, phía tây Madrid, Tây Ban Nha. Công trình rộng khoảng 1.500 m2 trên khu đất 2.660 m2, có phòng thay đồ khoảng 30 m2, phòng giải trí, phòng gym và hồ bơi ngoài trời.