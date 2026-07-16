CĐV Anh và Argentina hỗn chiến sau bán kết World Cup 2026, cảnh sát vũ trang phải can thiệp

Cảnh sát vũ trang phải can thiệp vụ hỗn chiến giữa CĐV Anh và Argentina

Theo các đoạn video và hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội X, nhiều nhóm CĐV Anh và Argentina đã xảy ra xô xát trên các tuyến phố xung quanh SVĐ Mercedes-Benz ngay sau khi trận bán kết World Cup 2026 đấu kết thúc. Không khí vốn đã căng thẳng bởi kết quả trận đấu nhanh chóng biến thành những cuộc đối đầu bằng bạo lực, buộc lực lượng an ninh phải lập tức can thiệp.

Các nhân chứng cho biết nhiều CĐV của hai đội đã lao vào ẩu đả ngay giữa đường phố. Chỉ ít phút sau, cảnh sát vũ trang xuất hiện để giải tán đám đông và khống chế những đối tượng quá khích. Một số người bị còng tay và áp giải khỏi hiện trường trước sự chứng kiến của hàng trăm người hâm mộ vẫn còn tập trung quanh khu vực sân vận động.

Các CĐV Argentina ăn mừng bên ngoài sân vận động. Ảnh: AP.

Hình ảnh được ghi lại cho thấy một nhóm CĐV mặc áo ĐT Anh bị còng tay sau khi bị cho là có liên quan đến các vụ xô xát. Trong khi đó, một số CĐV Argentina cũng xảy ra đối đầu với lực lượng cảnh sát khi họ ăn mừng chiến thắng của Lionel Messi và các đồng đội.

Theo truyền thông Mỹ, các vụ va chạm chủ yếu diễn ra ở khu vực gần SVĐ Mercedes-Benz tại Atlanta, bang Georgia. Tuy nhiên, tình trạng căng thẳng giữa người hâm mộ hai đội không chỉ xuất hiện tại đây mà còn được ghi nhận ở nhiều địa điểm khác khi các nhóm CĐV Anh và Argentina liên tục có những màn đối đầu sau trận đấu.

Bầu không khí càng trở nên nóng hơn khi một số cầu thủ Argentina ăn mừng chiến thắng bằng cách giương một biểu ngữ mang nội dung liên quan đến chủ quyền quần đảo Falkland. Hành động này nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều bởi đây là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Anh và Argentina. Nhiều người hâm mộ quá khích cũng vẫy những tấm biển có nội dung tương tự làm gia tăng sự phẫn nộ từ phía các CĐV Anh.

Trên sân cỏ, ĐT Anh đã ở rất gần tấm vé vào chung kết. Sau hiệp một giằng co, Anthony Gordon mở tỷ số ở đầu hiệp hai sau pha kiến tạo của Morgan Rogers, giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel nắm lợi thế lớn. Thủ thành Jordan Pickford tiếp tục chơi xuất sắc khi cản phá cú dứt điểm của Nicolas Gonzalez, trong khi cột dọc cũng từ chối cơ hội ghi bàn của Alexis Mac Allister, khiến nhiều người tin rằng vận may đang đứng về phía "Tam sư".

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở những phút cuối. Argentina vùng lên mạnh mẽ và ghi liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong khoảng thời gian ngắn để hoàn tất màn lội ngược dòng, qua đó đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1 và giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Kết quả này khiến giấc mơ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 60 năm của bóng đá Anh tiếp tục dang dở.

Thất bại đau đớn cũng khiến HLV Thomas Tuchel đối mặt với nhiều chỉ trích. Không ít ý kiến cho rằng chiến lược gia người Đức đã lặp lại sai lầm của nhiều đời HLV tuyển Anh trước đây khi lựa chọn lối chơi quá thận trọng sau khi đội nhà vươn lên dẫn trước, tạo điều kiện để Argentina giành lại thế trận trong những phút quyết định.