3 phút nghỉ uống nước - mỏ vàng cho các giải đấu sau World Cup 2026

Tại World Cup 2026, trọng tài sẽ dừng trận đấu đúng phút 22 của mỗi hiệp. Mỗi quãng nghỉ này, cầu thủ hai đội được rời sân để uống nước trong 3 phút (hydration breaks). Đây là một chủ đề tạo ra nhiều tranh cãi từ đầu giải đấu đến nay.

Theo The Hollywood Reporter, Fox - đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup tại Mỹ - có thể thu về ít nhất 250 triệu USD chỉ từ quảng cáo phát sóng trong 3 phút nghỉ uống nước giữa mỗi hiệp.

"Rất khó để quay lại mô hình cũ khi quãng nghỉ uống nước đã chứng minh hiệu quả về mặt doanh thu. Nếu không phải 3 phút nghỉ này, cũng sẽ có một hình thức khác", David Levy, cựu Chủ tịch Turner, người từng đàm phán bản quyền với UEFA nhận định. Levy hiện điều hành công ty tiếp thị thể thao Horizon Sports & Experiences.

ESPN cho rằng World Cup năm nay cũng hiện thực hóa điều mà các lãnh đạo truyền thông Mỹ theo đuổi từ lâu. Đó là kiếm tiền hiệu quả hơn từ một môn thể thao vốn có rất ít khoảng dừng tự nhiên để chèn quảng cáo. Việc này khác với bóng bầu dục, bóng rổ hay bóng chày.

Nhiều khán giả phản đối, còn cầu thủ và huấn luyện viên lo ngại gián đoạn nhịp độ thi đấu. Theo ESPN, quãng nghỉ uống nước là "mỏ vàng" với các đài truyền hình và nhà quảng cáo. Sau khi World Cup kết thúc, sự thay đổi này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của bóng đá.

Các cầu thủ đội tuyển Anh trong lúc nghỉ tiếp nước ở trận đấu với Croatia ngày 17/6. Ảnh: AFP

Ông lớn truyền thông Mỹ ESPN đặt vấn đề rằng các giải đấu tại nước này liệu sẽ tích cực áp dụng quãng nghỉ uống nước, các giải bóng đá ở châu Âu sẽ ứng phó thế nào khi doanh thu từ bản quyền truyền hình chững lại. "Liệu Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn hơn đến cách vận hành của bóng đá thế giới hay không", ESPN nêu.

Charlie Methven, cựu giám đốc điều hành một đội bóng ở Anh cho rằng sự thay đổi sẽ không diễn ra ngay lập tức. "Điều đó sẽ không xảy ra chỉ sau một đêm. Nhưng khi mô hình truyền hình truyền thống tiếp tục suy yếu, các giải đấu không còn nhiều cách để gia tăng giá trị bản quyền phát sóng", Methven nói.

Trong khi một lãnh đạo khác trong ngành truyền thông lại nhìn nhận quãng nghỉ uống nước là một khoản doanh thu từ trên trời rơi xuống với bóng đá. Theo ông, các công ty có thể tiếp cận lượng khán giả bị giữ chân ngay trong những thời điểm hấp dẫn nhất của trận đấu. "Rất nhiều nhà đài đang thèm muốn những gì Fox đã làm được", ông chia sẻ.

FIFA lần đầu áp dụng quãng nghỉ giúp cầu thủ hạ nhiệt tại World Cup 2014 ở Brazil. Hiện nay, phần lớn các giải bóng đá trên thế giới đều có quy định về quãng nghỉ này, nhưng chỉ được áp dụng khi thời tiết quá nóng hoặc theo quyết định của trọng tài.

Đến tháng 12/2025, FIFA chính thức thông báo World Cup 2026 sẽ có quãng nghỉ ba phút giữa mỗi hiệp ở tất cả 104 trận đấu, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, sân vận động có mái che và điều hòa nhiệt độ.

Quyết định này giúp Fox bán quảng cáo từ sớm và khai thác tối đa giá trị thương mại của các quãng nghỉ. Đồng thời, theo ESPN, đây là lần đầu tiên mà các nhà quảng cáo có cơ hội tiếp cận khán giả ngay khi trận đấu đang diễn ra - khoảng thời gian vốn được xem là giá trị nhất. Còn theo The Wall Street Journal, giá quảng cáo tại Mỹ trong các quãng nghỉ dao động từ 200.000 đến 750.000 USD mỗi suất.

Xu hướng mới xuất hiện đúng lúc nhiều giải bóng đá lớn trên thế giới đang gặp khó trong việc tăng doanh thu bản quyền truyền hình. Ligue 1 của Pháp liên tiếp thất bại trong các thỏa thuận phát sóng. Điều này, buộc giải đấu phải tự xây dựng nền tảng phát trực tiếp đến người xem. Giá trị bản quyền truyền hình của giải đấu này được cho là chỉ khoảng 171 - 286 triệu USD.

Ở quy mô rộng hơn, doanh thu bản quyền truyền hình của các giải đấu hàng đầu châu Âu cũng gần như không còn tăng trưởng. Không giải đấu nào ghi nhận mức giá trị bản quyền truyền hình tăng mạnh như bóng rổ NBA hay bóng bầu dục NFL tại Mỹ gần đây.

Mọi giải đấu đều đang cố thu hẹp khoảng cách với Ngoại hạng Anh. Theo Deloitte, Premier League ghi nhận doanh thu 7,4 tỷ bảng, tương đương 10 tỷ USD mùa 2025-2026. Con số này gấp hơn 2 lần giải Bundesliga của Đức (4,9 tỷ USD), La Liga của Tây Ban Nha (4,8 tỷ USD) và vượt Serie A của Italy (3,4 tỷ USD), Ligue 1 (2,2 tỷ USD).

Tuy nhiên, Deloitte cũng lưu ý lợi nhuận của các CLB tại Ngoại hạng Anh đang giảm. Các quãng nghỉ khó có thể giải quyết toàn bộ vấn đề tài chính, nhưng nó được xem là một mắt xích quan trọng trong chiến lược thương mại hóa sâu hơn với Premier League.

Charlie Methven dự đoán trong tương lai sẽ có những cuộc họp giữa ban điều hành Premier League cùng các đội bóng để bàn về giải pháp ứng phó khi doanh thu từ bản quyền phát sóng giảm 10%. "Câu trả lời rất có thể là các bên cùng tạo thêm một quãng nghỉ để bán quảng cáo", Methven nói.

Theo ông, thậm chí, áp lực với bản quyền phát sóng với các giải khác đã lớn hơn nhiều so với Ngoại hạng Anh. "Ligue 1 đã mất một hợp đồng truyền hình lớn. Serie A cũng được cho là đang chịu sức ép tương tự. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều CLB đã phải chấp nhận nguồn thu từ truyền hình sụt giảm" chuyên gia này cho hay.

Nhiều lãnh đạo trong ngành đều dự đoán Ngoại hạng Anh nhiều khả năng sẽ là giải đấu cuối cùng áp dụng các quãng nghỉ thương mại, nhờ tiềm lực tài chính vượt trội và lịch sử phát triển lâu đời.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng Pháp, Italy và Tây Ban Nha có khả năng cân nhắc phương án này sớm hơn để tăng doanh thu bản quyền. Thậm chí, các quãng nghỉ uống nước có thể được đổi tên thành quãng nghỉ chiến thuật.

Thực tế, Fox đã gọi các quãng dừng này là "match break" thay vì "hydration break", nhằm mở rộng ý nghĩa hơn chỉ để nghỉ uống nước.

Hiện tại, UEFA khẳng định không có kế hoạch áp dụng quãng nghỉ thương mại tại Euro 2028 hay Champions League. Trong khi, đại diện La Liga từ chối bình luận, còn Bundesliga, Ligue 1 và Serie A không phản hồi về khả năng áp dụng quãng nghỉ này.

Matt Drew, chuyên gia từng phụ trách đàm phán bản quyền bóng đá quốc tế tại DAZN đánh giá việc mở rộng áp dụng các quãng nghỉ chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, Drew nói châu Âu vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt. "Phản ứng của người hâm mộ châu Âu với những quyết định mang tính áp đặt từ giới chủ luôn rất mạnh mẽ. Nếu phải chọn một nơi có khả năng đi đầu, tôi sẽ chọn Tây Ban Nha, bởi La Liga đang rất chú trọng thị trường Mỹ", chuyên gia này nói.

Tại Mỹ, hai giải bóng đá hàng đầu quốc gia này đều sẽ đàm phán các hợp đồng bản quyền truyền hình mới trong vài năm tới. Họ vốn đã có quy định về quãng nghỉ khi thời tiết quá nóng, nhưng cũng đang nghiên cứu cách tận dụng sức hút của World Cup để gia tăng giá trị thương mại.

"Rất khó để cưỡng lại cơ hội này. Sau World Cup, MLS sẽ bước vào vòng đàm phán bản quyền mới và hoàn toàn có thể đưa các quãng nghỉ vào hợp đồng", lãnh đạo một đối tác đang làm việc với MLS chia sẻ.

Theo ông, giải đấu muốn tạo thêm nguồn lực để các ông chủ đầu tư mạnh hơn cho đội bóng, cũng như thu hút các đối tác truyền thông cùng đầu tư.

Trong tuyên bố gửi ESPN, người phát ngôn của giải MLS Dan Courtemanche cho biết giải đấu chưa thảo luận việc thay đổi chính sách quãng nghỉ uống nước. Tuy nhiên, MLS vẫn thường xuyên rà soát toàn bộ các quy định thi đấu.

"Hiện còn quá sớm để đánh giá các kịch bản giả định. Chúng tôi đang theo dõi diễn biến tại World Cup và chưa có ý định thay đổi quy định hiện hành", Courtemanche thông tin.

Kara Nortman, đồng sáng lập Angel City, CLB bóng đá nữ tại MLS kiêm đối tác điều hành quỹ đầu tư Monarch Collective, cho rằng các giải đấu hoàn toàn có thể biến những quãng nghỉ thành lợi thế."Không có gì quan trọng hơn việc giữ gìn giá trị cốt lõi của bóng đá. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, sức khỏe cầu thủ và yếu tố thương mại đều là những thực tế cần được cân bằng", Nortman cho hay.

Theo ông, các đơn vị hãy nghĩ đến cách biến quãng nghỉ giữa hiệp thành động lực giúp bóng đá phát triển, không chỉ để tăng doanh thu, mà còn về sức khỏe cầu thủ và sự gắn kết với người hâm mộ.

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