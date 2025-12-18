Trạm xăng gây tranh cãi khi thuê người mẫu mặc đồ “mát mẻ” đón khách

Chiêu trò kích cầu “bỏng mắt” tại trạm xăng Trung Quốc

Mới đây, một trạm xăng tại quận Giang Hải, thành phố Giang Môn, Trung Quốc đã trở thành tiêu điểm gây tranh cãi khi mời người mẫu ăn mặc gợi cảm đứng chào đón khách.

Được biết, sự việc diễn ra vào thời điểm trạm xăng tổ chức một chương trình khuyến mãi. Vào tháng 12, dù nhiệt độ mùa đông chưa xuống quá thấp nhưng những bộ trang phục có phần “hở hang” như thế này rất dễ gây tranh cãi. Những nữ người mẫu xinh đẹp diện váy ngắn, một số người còn diện váy hai dây khoe vòng một gợi cảm.

Khi được hỏi về vụ việc liên quan đến người mẫu sáng hôm đó, một nhân viên phụ trách phân phát quà tặng khuyến mãi cho biết, trạm xăng đã triển khai chương trình khuyến mãi nhân dịp 12-12, kéo dài hai ngày và mời các người mẫu tham gia. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng sự việc lại gây tranh cãi lớn như vậy.

Theo phía trạm xăng chia sẻ, họ đã gỡ bỏ các quảng cáo khuyến mãi khỏi nền tảng và đang xử lý vụ việc một cách kín đáo.

Ảnh: Southern Plus

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Giám sát Thị trường quận Giang Hải, khi các cán bộ thi hành pháp luật đến hiện trường diễn ra vụ việc, họ đã thuyết phục các người mẫu của trạm xăng rời đi. Đồng thời, các cán bộ cũng đã ra thông báo yêu cầu chỉnh sửa sai phạm ngay lập tức để trạm xăng chấn chỉnh và chuẩn hóa các hoạt động tiếp thị và quảng cáo.

Về phía cư dân mạng Trung Quốc, có người cho rằng tại các triển lãm xe hơi thường có rất nhiều người mẫu gợi cảm, và mọi người đều tranh nhau chụp hình với họ. Trong khi đó, một cư dân mạng đang làm việc tại trạm xăng giải thích rằng, việc ử dụng người mẫu để quảng bá sản phẩm không phù hợp với những địa điểm kinh doanh đặc thù như trạm xăng.