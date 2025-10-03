8X Hà Nội là chủ công ty yến chưng mắc loạt vi phạm, có dấu hiệu làm giả vừa bị phạt là ai?

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) vừa tiến hành xử phạt số tiền 961,1 triệu đồng đối với Công ty TNHH Yến Trí Việt về 7 hành vi vi phạm trong kinh doanh thực phẩm bổ sung; đồng thời hoàn tất việc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra về các sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả. Cục TTTN đồng thời buộc doanh nghiệp thu hồi toàn bộ sản phẩm không bảo đảm chất lượng và hủy các bản tự công bố sai quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại trụ sở Công ty TNHH Yến Trí Việt

Trước đó, trong tháng 7, Cục TTTN phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội và Chi cục QLTT thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Yến Trí Việt tại địa chỉ C53-04 KĐT Geleximco, Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều sản phẩm của doanh nghiệp này không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ và vi phạm nghiêm trọng các quy định về công bố tiêu chuẩn thực phẩm bổ sung.

Đáng chú ý, sản phẩm yến chưng đường ăn kiêng có hàm lượng đường cao gấp 5,48 lần so với mức công bố, trong khi năng lượng lại thấp hơn mức tối thiểu. Các sản phẩm khác như yến chưng Kids Canxi hay yến chưng đường phèn cũng có hàm lượng protein thấp hơn chỉ tiêu công bố từ 10–20%. Doanh nghiệp thừa nhận đã tiêu thụ phần lớn số hàng này.

Đoàn kiểm tra đồng thời phát hiện thêm các vi phạm khác như thay đổi nhãn hàng hóa nhưng không báo cáo cơ quan quản lý, công bố thông tin sản phẩm không đầy đủ trên website, thay đổi tên sản phẩm nhưng không công bố lại, cũng như sử dụng phiếu kiểm nghiệm thiếu chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Đặc biệt, có sản phẩm được sản xuất và đưa ra thị trường khi chưa có bản công bố theo quy định.

Ngoài ra, một số sản phẩm của Công ty Yến Trí Việt có dấu hiệu là hàng giả. Cụ thể, 2 sản phẩm không đạt chất lượng công bố, trong khi 4 sản phẩm khác có nhãn mác giả mạo địa chỉ sản xuất và nguồn gốc xuất xứ, tổng cộng có hơn 8.400 đơn vị sản phẩm liên quan.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Yến Trí Việt có tiền thân là Công ty TNHH Hà Linh Nestco. Doanh nghiệp được thành lập tháng 8/2023 có trụ sở chính tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký 2 ngành nghề kinh doanh là Bán buôn tổ yến, yến sào các loại và bán lẻ các sản phẩm từ tổ yến.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 400 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1987) có địa chỉ thường trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội là chủ doanh nghiệp và giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 4/2024, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Yến Trí Việt như hiện nay. Trụ sở chính công ty cũng chuyển về địa chỉ C53-04 KĐT Geleximco, Hà Nội.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào tháng 8/2024, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 400 triệu đồng lên 5 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng. Trong đó bà Nguyễn Thị Liên góp 5 tỷ đồng tương đương 83,33% vốn góp, cổ đông Hoàng Thị Diệu Thu góp 1 tỷ đồng tương đương 16,67% vốn góp. Bà Nguyễn Thị Liên giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 6/2025, bà Nguyễn Thị Liên được đăng ký là Chủ doanh nghiệp và giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.