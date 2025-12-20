Kinh tế 24h: Giá USD tự do giảm nhanh, thủng mốc 27.000 đồng

Doanh nghiệp TP.HCM 'chốt' thưởng Tết sớm, có người nhận 100 triệu đồng

Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đã sớm “chốt” kế hoạch thưởng Tết 2026 với mức thưởng khá cao, có nơi lên tới 100 triệu đồng/người, phản ánh kết quả kinh doanh tích cực và nỗ lực giữ chân lao động.

Theo bà Ngô Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc Fujiwa Việt Nam, nhân viên làm việc từ một năm trở lên sẽ được nhận lương tháng 13 và thưởng Tết, trong đó mức cao nhất dự kiến 100 triệu đồng, chủ yếu dành cho quản lý kinh doanh và giám đốc nhà máy. Ngoài tiền mặt, công ty còn tặng thêm sản phẩm và quà Tết.

Doanh nghiệp chốt thưởng Tết sớm. Ảnh minh hoạ

Ở lĩnh vực tài chính – chứng khoán, một số doanh nghiệp dự kiến thưởng 40–100 triệu đồng/người, riêng quản lý cấp cao có thể vượt 100 triệu đồng. Doanh nghiệp ngành gạo như Công ty Trung An thưởng từ 8–50 triệu đồng, còn Công ty Nhựa Minh Quân áp dụng mức 7–25 triệu đồng, tùy hiệu quả công việc và thâm niên.

Đáng chú ý, khối bán lẻ có mức thưởng nổi bật. Thế Giới Di Động cho biết đã trích lập hơn 3.049 tỷ đồng cho quỹ thưởng, với mức bình quân khoảng 50 triệu đồng/người, tăng 1,8 lần so với năm trước.

Nhìn chung, mức thưởng Tết phổ biến tại TP.HCM năm nay dao động 10–30 triệu đồng/người, tương đương 1–2 tháng lương, cao hơn năm ngoái. Nhân sự trong các ngành dịch vụ, sản xuất, tài chính – ngân hàng có mức thưởng tốt hơn mặt bằng chung.

Sở Nội vụ TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch lương, thưởng Tết và báo cáo trước ngày 20/12 để đảm bảo quyền lợi người lao động, đồng thời kịp thời hỗ trợ nếu doanh nghiệp gặp khó khăn.

Giá vàng án binh bất động

Ngày 19/12, thị trường vàng trong nước gần như đứng yên, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giữ nguyên so với phiên trước.

Cụ thể, vàng miếng SJC tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM được niêm yết ở mức 154,4 triệu đồng/lượng mua vào và 156,4 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi. Các thương hiệu lớn khác như DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên mức giá tương tự, cho thấy thị trường trong nước đang “án binh bất động”.

Giá vàng đứng yên

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng đi ngang. Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI duy trì ở mức 151 – 154 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ đứng ở 150,3 – 153,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,2 – 155,2 triệu đồng/lượng, tất cả đều không có biến động.

Trên thị trường thế giới, giá vàng lại giảm nhẹ. Vàng giao ngay giảm 11 USD, xuống 4.328 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 2/2026 giao dịch quanh 4.369 USD/ounce. Dù điều chỉnh, giá vàng thế giới vẫn giữ trên ngưỡng 4.300 USD/ounce – mức được đánh giá là hỗ trợ quan trọng.

Theo các chuyên gia, giá vàng toàn cầu đang giằng co giữa xu hướng tăng dài hạn và áp lực điều chỉnh kỹ thuật. Nếu giữ vững vùng 4.280–4.300 USD/ounce, vàng có thể hướng tới mốc 4.500 USD/ounce trong đầu năm 2026. Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Giá USD tự do giảm nhanh, thủng mốc 27.000 đồng

Chiều 19/12, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục giảm mạnh và lần đầu rơi xuống dưới mốc 27.000 đồng, thu hẹp đáng kể chênh lệch với tỷ giá ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.148 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm trước.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, USD giao dịch ổn định quanh 26.140 đồng mua vào và 26.405 đồng bán ra. Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận mức 26.850 – 26.980 đồng/USD, giảm khoảng 120 đồng chỉ trong một ngày.

Tính từ đầu tuần, USD tự do đã giảm khoảng 450 đồng và thấp hơn hơn 1.000 đồng so với đỉnh gần 28.000 đồng hồi giữa tháng 11. Nguyên nhân chủ yếu do đồng USD trên thị trường quốc tế suy yếu, chỉ số DXY duy trì quanh 98,4 điểm.

Bên cạnh đó, việc FED cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm 2025 cũng giúp giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND. Diễn biến này góp phần hạ nhiệt thị trường ngoại hối, tạo thêm dư địa để Ngân hàng Nhà nước ổn định lãi suất và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Quỹ ngoại lớn nhất Việt Nam có thể thoái vốn gần nửa tỷ USD

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) – quỹ ngoại có quy mô tài sản lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam – dự kiến mua lại tối đa 10% chứng chỉ quỹ thông qua chào mua công khai, tương đương khả năng thoái vốn hơn nửa tỷ USD. Kết quả đợt chào mua đầu tiên sẽ được công bố vào ngày 16/1/2026. Nhà đầu tư có thể lựa chọn nhận tiền mặt với mức chiết khấu 3% so với NAV, chuyển đổi sang quỹ mở Vietnam Equity Fund (VEF) hoặc nhận danh mục cổ phiếu tương ứng nếu đủ điều kiện.

Trong 12 tháng tới, VEIL có thể thực hiện thêm tối đa hai đợt chào mua tương tự, mỗi đợt không quá 10% vốn. Theo ước tính của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), nếu quỹ mua lại tối đa 30% chứng chỉ quỹ, giá trị thoái vốn có thể lên tới khoảng 14.300 tỷ đồng (545 triệu USD). Tuy nhiên, ban điều hành VEIL cho biết quyết định cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến thị trường và nhu cầu cổ đông.

Động thái này xuất phát từ áp lực thanh khoản và hiệu suất đầu tư kém hơn VN-Index, khi NAV của VEIL tăng thấp hơn chỉ số tham chiếu và chứng chỉ quỹ giao dịch với mức chiết khấu sâu trên sàn London. Ngoài ra, bối cảnh khối ngoại rút ròng, rủi ro tỷ giá và lo ngại vĩ mô cũng góp phần thúc đẩy kế hoạch mua lại.

Dù quy mô thoái vốn tiềm năng lớn, KBSV đánh giá tác động đến thị trường Việt Nam không quá đáng kể, nhất là nếu nhà đầu tư không chọn phương án nhận tiền mặt. Trong trung hạn, VEIL và các tổ chức phân tích vẫn nhận định triển vọng thị trường Việt Nam tích cực nhờ định giá hấp dẫn và kỳ vọng nâng hạng.