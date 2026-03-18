Giá vàng đang đánh mất đà tăng?

Giá vàng trong những phiên giao dịch gần đây có xu hướng biến động đi ngang trong biên độ hẹp. Trong phiên sáng nay, giá vàng trong nước gần như giữ nguyên sau khi tăng nhẹ chỉ 400 nghìn đồng mỗi lượng trong phiên hôm qua. Theo đó, vàng SJC giữ mức niêm yết 180 – 183 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn một số thương hiệu phổ biến đang niêm yết như sau: Nhẫn tròn SJC 999.9 179,7 – 182,7 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI và Bảo Tín Minh Châu 180 – 183 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 179,8 - 182,8 triệu đồng/lượng…

Giá vàng gần như giao dịch đi ngang những phiên gần đây

Trên thế giới, giá vàng tiếp tục giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng 5.000 USD/ounce duy trì từ cuối tuần trước.

Giá kim loại quý tiếp tục gặp khó khăn do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đang hỗ trợ đồng đô la Mỹ, xuất phát từ nỗi lo ngại về thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu.

Trước những khó khăn ngày càng gia tăng, nhiều nhà phân tích thị trường cho biết chỉ báo động lượng cho thấy vàng và bạc không có hướng đi rõ ràng. Kim loại quý đã dần mất đi sức hấp dẫn của vai trò “nơi trú ẩn an toàn” và dường như vai trò này đã bị đồng đô la Mỹ chiếm lấy.

Đồng thời, giá dầu tăng cao tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát, có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày đang diễn ra – phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập lâu hơn dự kiến.

Thị trường cũng đã bắt đầu điều chỉnh giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026. Đến cuối tuần trước, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang của Mỹ (Fed funds futures) thậm chí không còn phản ánh khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay.

Điều này được một số chuyên gia cho là gần 50 điểm cơ bản của mức cắt giảm lãi suất dự kiến ​​đã bị loại khỏi thị trường kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư ETF đã rút tiền. Trong hai tuần qua, lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF vàng được Bloomberg theo dõi đã giảm 37 tấn, đảo ngược hoàn toàn dòng tiền chảy vào kể từ giữa tháng Giêng.

Dù vậy, thị trường vẫn đang chờ đợi xem Fed sẽ đưa ra triển vọng lãi suất như thế nào sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ kết thúc vào hôm nay.

Nếu khả năng cắt giảm lãi suất vẫn còn, giá vàng có thể tăng trở lại. Tuy nhiên, triển vọng này đang ngày càng mờ nhạt đi.