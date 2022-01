Dự án khởi nghiệp được Shark Thủy "rót" 30 tỷ đồng bất ngờ tuyên bố đóng cửa

Ngay ngày đầu tiên của năm mới 2022, cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam bất ngờ với bức thư thông báo đóng cửa hệ thống kinh doanh của CEO We Escape - Vương Chí Nhân.

We Escape ra đời từ một dự án "chơi" của 4 chàng trai chuyên toán, có cơ sở đầu tiên tại Ngọc Khánh vào năm 2015. Start-up này được biết đến nhiều hơn khi gọi vốn thành công 5 tỷ đồng đổi lấy 36% từ Shark Thủy trên chương trình Shark Tank Việt Nam hồi 2018.

Sau màn gọi vốn thành công, Shark Thủy đã đầu tư lớn vào We Escape khi đồng ý chi 30 tỷ đồng để sở hữu 70% cổ phần, 30 cổ phần còn lại thuộc về những nhà sáng lập của mô hình kinh doanh này.

Thêm một dự án gọi vốn thành công trên Shark Tank phải dừng cuộc chơi

Trong một bài chia sẻ với báo giới về việc chỉ nắm giữ 30% cổ phần doanh nghiệp, Vương Chí Nhân cho biết: “Với nhóm sáng lập, 30% là con số khá ổn. Vì chúng tôi nhận lại được rất nhiều sự trợ giúp từ Egroup và điều đó hoàn toàn xứng đáng”.

Với sự trợ lực của Shark Thủy, We Escape trở thành một dự án giải trí điểm trong hệ thống Egroup. Đến năm 2021, startup này có đến 8 cơ sở, chính thức thành hệ thống Escape Game lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đây chính là những cột mốc đáng nhớ của We Escape trước khi giã biệt cuộc chơi.

Trong bức thư thông báo đóng cửa toàn bộ hệ thống kinh doanh của mình trên fanpage chính thức của We Escape vào ngày đầu tiên của năm mới 2022, CEO Vương Chí Nhân (Nhân Nguyễn) cho biết: "Mặc dù đã ra quyết định cách đây khoảng 1 tháng nhưng mãi đến bây giờ mình mới có thể thông báo đến toàn bộ khách hàng của We Escape rằng chúng mình sẽ phải đóng cửa toàn bộ hệ thống do ảnh hưởng của Covid-19".

"Bản chất sản phẩm là muốn mọi người đặt điện thoại xuống, rời xa công nghệ để kết nối với nhau, thì Covid-19 lại bắt cả thế giới làm chuyện ngược lại".

Chí Nhân từng có thời gian học tập và làm việc ở Singapore trước khi về nước khởi nghiệp với dự án trò chơi nhập vai thực tế. Chàng trai 8X thừa nhận suốt 2 năm qua đã nỗ lực gồng gánh nhưng tất cả đã bị đánh gục bởi tác động tiêu cực của dịch bệnh: “Sau hơn 2 năm gồng gánh, những gì đã làm chúng mình đã làm hết, sản phẩm mới nào phải thử chúng mình cũng đã thử tuy nhiên kết quả không được như mong muốn. Chi phí mặt bằng quá lớn đã khiến chúng mình phải đóng dần những "đứa con" của mình, mặc dù mỗi lần như vậy đều là những vết đâm thẳng vào trong tim cả đội ngũ”.

Đến tháng 11/2021, chúng mình đã phải đầu hàng. Dịch bệnh ở Việt Nam ngày càng tăng, các cơ sở giải trí vẫn chưa thể được mở. Bản thân những người còn lại ở trong công ty cũng bị cắt lương suốt 2 năm trời. Đó là lúc mình phải đưa ra quyết định này, có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình”.

Dù phải chia tay với “đứa con tinh thần”của mình, nhưng chàng trai 8X cũng khẳng định sẽ quay lại trong tương lai, khi điều kiện tốt hơn bây giờ.

Theo tìm hiểu, We Escape không phải là dự án khởi nghiệp duy nhất được cam kết rót vốn trên Shark Tank gặp khó khăn và buộc phải đóng cửa trong thời gian gần đây.

Trước đó, nhiều dự án start-up từng lên Shark Tank phải "đầu hàng" trước đại dịch, có thể kể đến Lamita Dance Fitness, Pema. Soya Garden hiện đã rút chân khỏi thị trường miền Nam và co cụm còn vài ba cửa hàng tại Hà Nội. Còn VuFood thì "mượn danh" Shark Hưng và Shark Tank kêu gọi đầu tư khắp nơi, mới đây bị hàng trăm nhà đầu tư tố lừa đảo.

Trước việc hàng loạt dự án khởi nghiệp phải tuyên bố đóng cửa bởi những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thời gian qua, trao đổi với báo chí trong nước, bà Trương Lý Hoàng Phi - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM mới đây cho biết: "Tôi biết một tỷ lệ lớn start-up cũng "ra đi" không kèn không trống trong mùa dịch vừa qua. Một cuộc đào thải lớn đã diễn ra, nhưng đó là qui luật và thị trường startup cũng đang trải qua qui luật khắc nghiệt đó".

