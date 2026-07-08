Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa TP.HCM 3 năm gần đây

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM là ngôi trường đào tạo kỹ thuật hàng đầu ở phía Nam. Ba năm qua điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa TPH.CM luôn nằm trong top đầu ở phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó những ngành như Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật Cơ điện tử, Logistics và hệ thống công nghiệp, Khoa học dữ liệu, nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - tự động hóa - thiết kế vi mạch có điểm chuẩn cao nhất.

Sau đây là biến động điểm chuẩn 3 năm qua của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM:

Năm 2026, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM (HCMUT) có những điều chỉnh mang tính bước ngoặt, đặc biệt là chiến lược "siết" chất lượng đầu vào qua môn Toán và việc giữ vững mô hình xét tuyển toàn diện.