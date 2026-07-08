Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa TP.HCM 3 năm gần đây
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa TP.HCM từ năm 2023 đến 2025, mời quý phụ huynh và thí sinh tham khảo.
Trường Đại học Bách khoa TP.HCM là ngôi trường đào tạo kỹ thuật hàng đầu ở phía Nam. Ba năm qua điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa TPH.CM luôn nằm trong top đầu ở phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó những ngành như Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật Cơ điện tử, Logistics và hệ thống công nghiệp, Khoa học dữ liệu, nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - tự động hóa - thiết kế vi mạch có điểm chuẩn cao nhất.
Sau đây là biến động điểm chuẩn 3 năm qua của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM:
Năm 2026, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM (HCMUT) có những điều chỉnh mang tính bước ngoặt, đặc biệt là chiến lược "siết" chất lượng đầu vào qua môn Toán và việc giữ vững mô hình xét tuyển toàn diện.
|
Đồng hành sĩ tử mùa tuyển sinh 2026, CellphoneS triển khai chương trình Đổi điểm thi nhận voucher đến 3 triệu cùng hoạt động Ghi danh sĩ tử - Dự đoán điểm thi nhận quà công nghệ hấp dẫn. Xem hướng dẫn cách Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT ngay tại CellphoneS để tham gia nhận voucher và khám phá loạt ưu đãi Back to School dành cho MacBook, iPad, laptop phục vụ học tập.
Trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện, công nghệ 5G và quá trình chuyển đổi số đang thúc đẩy nhu cầu chip bán dẫn tăng mạnh trên toàn cầu. Tại Việt Nam,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/07/2026 06:50 AM (GMT+7)