Gần 40 học sinh ở Đắk Lắk đau bụng, nôn ói, Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo khẩn

Sáng 8/7, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường liên cấp trên địa bàn phường Tân An.

Theo thông tin ban đầu, gần 40 học sinh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói, khó chịu... và được đưa đến các cơ sở y tế trên địa bàn để thăm khám và điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo kiểm tra bếp ăn tập thể của nhà trường, lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác xét nghiệm, xác minh nguyên nhân, đồng thời báo cáo vụ việc về Bộ Y tế.

Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra bếp ăn tập thể, lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác xét nghiệm. Ảnh minh hoạ.

Liên quan vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai một số nhiệm vụ.

Trong đó, yêu cầu các bệnh viện tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu, điều trị kịp thời cho các học sinh nghi ngộ độc, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đồng thời, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên liệu, thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục; nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác quản lý bếp ăn tập thể; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố; đồng thời theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện chế độ báo cáo nhanh, chủ động cung cấp thông tin và sớm công khai kết quả điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc theo quy định.