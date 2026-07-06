Tham khảo điểm chuẩn các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM 3 năm gần nhất

Dưới đây là điểm chuẩn các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM trong 3 năm qua, mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo:

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Công nghệ thông tin

Trường Đại học Kinh tế – Luật

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe

Trường Đại học An Giang

Năm 2026 là một năm đặc biệt đối với ĐHQG-HCM khi toàn hệ thống chính thức áp dụng Phương thức xét tuyển tổng hợp thống nhất cho tất cả 8 trường thành viên. Thay vì để các phương thức chạy độc lập (như xét học bạ riêng, xét điểm thi ĐGNL riêng, xét điểm THPT riêng) như các năm trước, kết quả trúng tuyển năm 2026 sẽ là sự kết hợp của nhiều tiêu chí.