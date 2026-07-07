Học Logistics ra trường làm gì, mức lương có hấp dẫn?

Trong nhiều năm trở lại đây, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng luôn nằm trong nhóm ngành được nhiều trường đại học mở rộng quy mô đào tạo. Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng của thương mại điện tử, xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài đang tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, không ít học sinh vẫn đặt câu hỏi: Học Logistics ra trường làm gì và liệu cơ hội việc làm có thực sự rộng mở?

Logistics đang trở thành mắt xích quan trọng của nền kinh tế

Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn trên thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục tăng trưởng, trong khi thương mại điện tử được dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới.Bên cạnh đó, làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cũng khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài mở rộng đầu tư tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu về vận chuyển, kho bãi, xuất nhập khẩu và quản lý chuỗi cung ứng ngày càng lớn.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), ngành logistics cần hàng chục nghìn lao động mới mỗi năm, song nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp.

Học Logistics ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau tại doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, vận tải, thương mại điện tử hay các công ty logistics quốc tế.

Ngoài các doanh nghiệp trong nước, nhiều tập đoàn đa quốc gia, công ty vận tải quốc tế và doanh nghiệp FDI cũng có nhu cầu tuyển dụng lớn đối với nhân lực logistics. Mức lương ngành Logistics hiện nay ra sao?

Theo các chuyên gia nhân sự, thu nhập của ngành Logistics khá đa dạng và phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, khả năng ngoại ngữ cũng như quy mô doanh nghiệp.

Đối với những nhân sự có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt hoặc làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài, mức thu nhập có thể cao hơn đáng kể.

Thị trường đầu ra của ngành Logistics vẫn còn nhiều tiềm năng

Theo các chuyên gia, triển vọng của ngành Logistics trong những năm tới vẫn khá tích cực nhờ sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự mở rộng hoạt động của nhiều tập đoàn lớn như Samsung, LG, Foxconn hay Intel tại Việt Nam cũng làm gia tăng nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và logistics. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop hay Amazon đang tạo thêm nhiều cơ hội việc làm mới liên quan đến vận hành, kho vận và giao nhận.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Logistics vẫn là một trong những ngành có triển vọng phát triển dài hạn nhờ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế số và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Cơ hội lớn nhưng không phải "ngành màu hồng"

Các chuyên gia cho rằng Logistics là ngành có nhiều cơ hội việc làm và mức thu nhập khá hấp dẫn. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực có áp lực công việc tương đối cao, đặc biệt đối với những vị trí liên quan đến xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế hay quản lý chuỗi cung ứng.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người học cần trang bị kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống, tư duy tổ chức và đặc biệt là trình độ ngoại ngữ.

Do đó, Logistics vẫn là ngành nhiều cơ hội việc làm nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và hội nhập kinh tế, nhưng đây không phải ngành dành cho những người ngại áp lực và thiếu kỹ năng ngoại ngữ.