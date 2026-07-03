Top các trường đào tạo tốt nhất về trí tuệ nhân tạo

Muốn học AI nên chọn trường nào?

Sự phát triển mạnh mẽ của AI đang tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính, sản xuất, y tế hay thương mại điện tử. Những năm gần đây, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã mở ngành hoặc chương trình đào tạo liên quan đến trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và khoa học máy tính.Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, rất khó để khẳng định đâu là trường đào tạo AI tốt nhất, bởi mỗi cơ sở đào tạo lại có những lợi thế riêng.

Những trường đại học nổi bật trong đào tạo AI:

Không có một trường nào tốt nhất cho tất cả

Theo các chuyên gia, lựa chọn trường đào tạo AI không nên chỉ dựa vào danh tiếng hay điểm chuẩn đầu vào. Trên thực tế, mỗi trường lại sở hữu những lợi thế khác nhau và phù hợp với từng nhóm người học.

Nhóm mạnh về nghiên cứu

Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM được đánh giá cao nhờ đội ngũ giảng viên, năng lực nghiên cứu và hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo AI.

Nhóm gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học FPT và Đại học CMC có lợi thế về mạng lưới doanh nghiệp đối tác, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế, thực tập và tham gia các dự án ứng dụng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhóm có môi trường quốc tế

VinUni và Đại học Việt - Đức được nhiều phụ huynh quan tâm nhờ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, môi trường học tập hiện đại và cơ hội trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài.

Nhóm nổi lên mạnh mẽ trong những năm gần đây

Đại học Phenikaa được đánh giá là một trong những trường có sự đầu tư mạnh vào lĩnh vực AI, robot và công nghệ cao, với định hướng gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp.

Cuộc đua đào tạo AI ngày càng sôi động

AI đang được xem là một trong những lĩnh vực trọng điểm trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam. Cùng với sự phát triển của chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực từ các doanh nghiệp công nghệ, ngày càng nhiều trường đại học đầu tư mở ngành mới hoặc nâng cấp chương trình đào tạo liên quan đến AI và khoa học dữ liệu.

Giới chuyên gia nhận định nhu cầu nhân lực AI sẽ tiếp tục tăng trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực đòi hỏi người học phải có nền tảng tốt về toán học, tư duy logic, khả năng lập trình và ngoại ngữ.

Chọn trường phù hợp quan trọng hơn chạy theo "trường top"

Theo các chuyên gia tuyển sinh, một môi trường học tập phù hợp sẽ mang lại nhiều giá trị hơn việc chỉ chạy theo một cái tên được cho là nổi tiếng.

Thí sinh nên tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, cơ hội nghiên cứu, khả năng thực tập tại doanh nghiệp, học phí cũng như điều kiện học tập trước khi đưa ra quyết định. Bên cạnh đó, khả năng tự học, tinh thần cập nhật kiến thức mới và trình độ tiếng Anh cũng là những yếu tố quan trọng quyết định thành công của người học trong lĩnh vực AI.

Vì vậy, thay vì tìm kiếm một "trường AI tốt nhất", các chuyên gia khuyến nghị học sinh nên tìm kiếm ngôi trường phù hợp nhất với năng lực, điều kiện tài chính và mục tiêu nghề nghiệp của bản thân.

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