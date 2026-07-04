Ngành tự động hoá đang rất "hot", tham khảo điểm chuẩn các năm

Chính sức hút mạnh mẽ đó đã đẩy điểm chuẩn ngành Tự động hóa luôn nằm ở mức cao kỷ lục qua các năm. Đối với các sĩ tử, việc đối chiếu, so sánh điểm chuẩn giữa các trường và hiểu rõ thế mạnh từng cơ sở đào tạo là bước đi "sống còn" để tránh rủi ro "trượt oan" khi đăng ký nguyện vọng.

Tiêu chí lựa chọn trường học ngành Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

Để tìm được bệ phóng phù hợp nhất cho tương lai, thí sinh và phụ huynh cần cân nhắc kỹ các tiêu chí cốt lõi sau:

- Chất lượng đào tạo: Ưu tiên các trường có thế mạnh về khối kỹ thuật, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại (PLC, Vi điều khiển, Robot) và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.

- Mạng lưới liên kết: Lựa chọn các cơ sở đào tạo là đối tác chiến lược của các tập đoàn lớn (Samsung, LG, VinFast, Foxconn, Siemens) để đảm bảo tối đa cơ hội thực tập và vị trí việc làm.

- Vị trí địa lý & Học phí: Cân nhắc địa điểm học tập phù hợp với năng lực di chuyển của bản thân và lưu ý xu hướng tự chủ tài chính tại các trường kỹ thuật khiến học phí thay đổi.

Dưới đây là bảng điểm chuẩn ngành Tự động hóa qua các năm:

Chi tiết định hướng đào tạo của các trường

- Đại học Bách khoa Hà Nội: Là đơn vị đào tạo kỹ thuật uy tín số 1 Việt Nam. Chương trình đào tạo ngành Tự động hóa (mã ngành EE1) luôn được cập nhật quốc tế, sở hữu hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại do các tập đoàn lớn như Siemens, Rockwell tài trợ.

- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI): Trường có định hướng ứng dụng thực hành cực kỳ mạnh mẽ. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng thực hành chuyên sâu, tư duy tối ưu và lắp đặt hệ thống trực quan, mang lại cơ hội việc làm sau tốt nghiệp rất cao.

- Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC): Đào tạo tự động hóa ứng dụng trong vận tải hạ tầng, logistics, đặc biệt là hệ thống điều khiển giao thông thông minh (ITS) và hệ thống đường sắt tốc độ cao.

- Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM: Đơn vị chuyên đào tạo ra những kỹ sư tự động hóa chất lượng cao tốt nhất miền Nam. Trường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp (kết hợp điểm ĐGNL, điểm THPT và học bạ) dựa trên thang điểm 100. Điểm chuẩn qua các năm ghi nhận: 75,73 (năm 2023), 75,39 (năm 2024) và đạt 80,77 vào năm 2025 (thuộc top 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất toàn trường).

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE): Là cơ sở sở hữu hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại khu vực phía Nam. Sinh viên được tiếp cận các phần mềm và thiết bị công nghệ chuẩn liên kết doanh nghiệp ĐH Nhật Bản. Điểm chuẩn qua các năm: 26,39 (năm 2023), 26,14 (năm 2024) và 26,45 (năm 2025).

- Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH): Học phí hợp lý so với mặt bằng chung. Trường tập trung mạnh vào việc vận hành hệ thống sản xuất tự động, chế tạo robot ứng dụng. Điểm chuẩn có sự tăng trưởng ổn định: 23,50 (năm 2023), 24,50 (năm 2024 - tăng mạnh 1 điểm so với năm 2023) và 24,90 (năm 2025).

- Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng: Trường kỹ thuật trọng điểm duy nhất tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mang lại nguồn nhân lực công nghiệp cho toàn khu vực. Điểm chuẩn tăng tiến vững chắc qua từng năm: 24,95 (năm 2023), 25,20 (năm 2024) và 25,60 (năm 2025).

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