Hơn 65 đại học công bố điểm sàn, từ 15 đến 25

Đến sáng 8/7, 66 trường đại học đã thông báo mức sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Một số trường như Khoa học Tự nhiên, Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Ngoại thương nhận hồ sơ từ 22-25 điểm. Thí sinh phải đạt khoảng 7 đến hơn 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội xét tuyển.

Ngược lại, 19 trường khác lấy mức sàn từ 15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật), tức 5 điểm mỗi môn. Đây là "chốt chặn" xét tuyển đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Hầu hết trong số này là trường tư thục.

Điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của 66 trường đại học như sau:

Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học đến 17h ngày 14/7. Điểm sàn khối ngành Sức khỏe, Sư phạm, Luật sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 8/7.

Các em có thể truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress ,xem thông tin tuyển sinh như tổ hợp, biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, trường để tham khảo.

Điểm chuẩn đại học dự kiến được công bố sau 17h ngày 9/8.

Học sinh thi tốt nghiệp tại TP HCM, tháng 6/2026. Ảnh: Quỳnh Trần