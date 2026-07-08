Thiếu niên mất nửa thân dưới sau tai nạn, tỉnh dậy đòi mẹ 'xếp lại chân'

Ngày 6/7, Bệnh viện Quân y 103 chia sẻ hành trình hồi sinh của Hiếu, một trong những trường hợp đa chấn thương hiếm gặp được cứu sống sau khi bị xe tải cán qua người.

Sau khi vượt qua cơn nguy kịch, nam thiếu niên phải đối mặt với một cuộc chiến khác mang tên hội chứng đau chi ma (Phantom Limb Pain). Dù phần thân dưới không còn, não bộ vẫn liên tục phát tín hiệu như thể đôi chân vẫn hiện diện, tạo ra những cơn đau buốt, tê nhức và cảm giác bị chèn ép như thật.

Những ngày đầu tỉnh lại, Hiếu liên tục than mỏi chân rồi nhờ mẹ: "Mẹ xếp lại chân cho con, con thấy chân chưa thẳng". Có lúc cơn đau dữ dội khiến em bật khóc, nằng nặc đòi bác sĩ "trả lại chân". Chưa đủ can đảm nói sự thật, mẹ em chỉ biết dỗ dành rằng đôi chân đang được các bác sĩ mang đi điều trị để sau này ghép lại.

Theo các bác sĩ, đó là phản ứng thường gặp ở bệnh nhân bị cắt cụt chi. Não bộ vẫn lưu giữ "bản đồ" của cơ thể nên tiếp tục tạo cảm giác đau hoặc khó chịu ở phần chi đã mất. Với Hiếu, những cơn đau ấy kéo dài suốt nhiều ngày sau phẫu thuật, trở thành thử thách không kém phần khắc nghiệt so với cuộc đại phẫu giành giật sự sống trước đó.

Dương Đức Hiếu, 17 tuổi. Ảnh: Bệnh viện Quân y 103

Theo Bệnh viện Quân y 103, chỉ nửa năm trước, cơ hội sống của chàng trai 17 tuổi chỉ còn được tính bằng vài phần trăm.

Sáng 3/1, Hiếu đi xe máy sang nhà bạn như thường lệ thì gặp tai nạn, bị xe tải cán qua người. Cùng thời điểm, mẹ em là chị Trần Ngọc Hòa, 38 tuổi, đang làm việc tại khu công nghiệp thì nghe một đồng nghiệp kể về vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường, nạn nhân là một thanh niên mặc áo trắng đang giơ tay cầu cứu.

Linh tính có chuyện chẳng lành vì con trai cũng mặc áo trắng và thường đi chơi vào ngày nghỉ, chị Hòa vội kiểm tra camera ở nhà rồi liên tục gọi điện nhưng không ai bắt máy. Ít phút sau, một tài xế gọi báo Hiếu gặp tai nạn và "nặng lắm".

Chạy đến hiện trường, chị không thấy con trai nhưng nhìn chiếc xe tải cùng vệt máu còn vương trên mặt đường đã òa khóc. Đến bệnh viện, nghe bác sĩ thông báo khả năng sống sót của con chỉ còn rất mong manh, người mẹ gần như gục ngã.

"Tôi chỉ nghĩ còn một tia hy vọng thì vẫn phải cứu con bằng mọi giá", chị Hòa nhớ lại.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Vũ Minh Dương, Chủ nhiệm khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Quân y 103, đây là ca chấn thương phức tạp nhất ông từng tiếp nhận.

Hiếu nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương nguy kịch, mất máu nghiêm trọng, suy đa cơ quan sau khi bị xe tải cán qua người. Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt để huy động nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành hàng loạt can thiệp khẩn cấp nhằm giữ tính mạng bệnh nhân: cầm máu, cắt bỏ toàn bộ khung chậu và hai chân, cắt bàng quang, bộ phận sinh dục ngoài, đưa hai niệu quản ra da, tạo hậu môn nhân tạo và xử lý nhiều tổn thương phức tạp khác. Sau phẫu thuật, Hiếu tiếp tục được lọc máu liên tục và sử dụng kháng sinh phổ rộng để chống nhiễm khuẩn.

Theo bác sĩ Dương, trên thế giới chỉ ghi nhận vài trường hợp sống sót với tổn thương tương tự, nhưng phần lớn vẫn còn giữ được một phần khung chậu. Riêng Hiếu mất hoàn toàn phần khung chậu nâng đỡ cơ thể, khiến việc kiểm soát nhiễm khuẩn và che phủ vùng cắt cụt trở thành thách thức rất lớn.

Suốt gần một tháng rưỡi tại khoa Hồi sức Ngoại, Hiếu được chăm sóc đặc biệt để vượt qua sốc, duy trì chức năng các cơ quan và ngăn ngừa nhiễm trùng. Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 đồng thời phối hợp với Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác xử lý các vùng mô hoại tử, giúp vết thương từng bước liền lại.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Minh Dương, Chủ nhiệm khoa Hồi sức Ngoại, tới thăm Hiếu. Ảnh: Bệnh viện Quân y 103

Sau nhiều lần phẫu thuật và điều trị tích cực, nam thiếu niên dần hồi phục, có thể ngồi dậy, tập thích nghi với xe lăn và bắt đầu làm quen với cuộc sống chỉ còn một nửa cơ thể.

Hiện Hiếu có thể tự ngồi xe lăn ra ngoài đi dạo hoặc gặp gỡ bạn bè. Không còn khả năng đi lại bằng chính đôi chân của mình, em vẫn nuôi ước mơ theo học ngành công nghệ thông tin để sau này có một công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân và giảm gánh nặng cho mẹ.

Câu chuyện về hành trình hồi sinh của Hiếu sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ khâm phục nghị lực của chàng trai 17 tuổi, đồng thời, gửi lời tri ân đến đội ngũ y bác sĩ đã tạo nên một kỳ tích.