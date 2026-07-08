Trường y dược đầu tiên công bố điểm sàn năm 2026, cao nhất 23 điểm

Cụ thể, căn cứ theo thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh năm 2026 của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y - Dược thuộc đại học này đã chính thức công bố mức điểm tối thiểu nhận đăng ký xét tuyển.

Mức điểm sàn đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của nhà trường năm nay dao động từ 18 đến 23 điểm. Quy định này áp dụng tính theo thang điểm 30, chưa nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Trong số 9 ngành đào tạo trình độ đại học của trường, ngành Răng - Hàm - Mặt có mức điểm sàn nhận hồ sơ cao nhất với 23 điểm.

Xếp ngay sau đó là ngành Y khoa với 22 điểm. Hai ngành Dược học và Y học dự phòng cùng áp dụng chung một ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 20 điểm.

Các ngành cử nhân đại học còn lại bao gồm Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng đều lấy mức điểm sàn là 18 điểm.

Bên cạnh khối ngành đại học, 5 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của nhà trường bao gồm Y sĩ đa khoa, Y học cổ truyền, Dược, Điều dưỡng và Hộ sinh chỉ yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tốt nghiệp trung học phổ thông.

Về chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh, năm 2026, Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) dự kiến tuyển sinh tổng cộng 1.526 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo. Để tối ưu hóa cơ hội cho thí sinh, nhà trường triển khai xét tuyển đồng thời theo 6 phương thức độc lập.

Các phương thức này bao gồm phương thức 1 (mã 100) xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; phương thức 2 xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phương thức 3 (mã 200) xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông dựa trên học bạ.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng áp dụng phương thức 4 (mã 402) xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; phương thức 5 (mã 417) xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT và phương thức 6 (mã 500) dành cho các phương thức khác theo đề án tuyển sinh cụ thể.

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi V-SAT, điểm số của thí sinh sẽ được quy đổi tương đương sang điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo phương pháp bách phân vị kết hợp phép nội suy tuyến tính dựa trên cổng thông tin trực tuyến chung.