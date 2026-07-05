Ngành bán dẫn rất "khát" nhân lực, sinh viên ra trường có nhiều cơ hội việc làm

Ngành bán dẫn đang "khát" nhân lực, sinh viên ra trường có nhiều cơ hội việc làm

Bán dẫn đang trở thành một trong những ngành công nghiệp chiến lược trên thế giới. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong điện thoại thông minh, máy tính hay thiết bị điện tử, chip bán dẫn còn là nền tảng của trí tuệ nhân tạo, xe điện, robot, Internet vạn vật (IoT) và nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác.

Theo các chuyên gia, nhu cầu nhân lực của ngành này đang tăng nhanh trong khi nguồn cung chưa đáp ứng kịp, khiến nhiều quốc gia phải triển khai các chương trình đào tạo và thu hút nhân tài quy mô lớn.

Vì sao ngành bán dẫn đang "khát" nhân lực?

Sự bùng nổ của AI trong những năm gần đây đã kéo theo nhu cầu rất lớn đối với các loại chip xử lý hiệu năng cao. Bên cạnh đó, xu hướng phát triển xe điện, trung tâm dữ liệu, công nghệ 5G hay các thiết bị thông minh cũng khiến nhu cầu chip bán dẫn tăng mạnh.

Cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang khiến nhiều quốc gia tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn.

Theo Deloitte, thế giới có thể thiếu hơn 1 triệu lao động ngành bán dẫn vào năm 2030. Riêng tại Mỹ, Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) dự báo nước này có thể thiếu khoảng 67.000 lao động trong lĩnh vực này vào cuối thập kỷ.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam cần khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030

Theo Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh hệ sinh thái bán dẫn và đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư phục vụ ngành này.

Trong khi đó, số lượng nhân lực hiện nay được ước tính mới chỉ vào khoảng 5.000-6.000 người. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam đang đứng trước khoảng trống rất lớn về nguồn nhân lực.

Ngoài nhu cầu trong nước, kỹ sư bán dẫn Việt Nam còn có cơ hội làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài hoặc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà nước và doanh nghiệp cùng tăng tốc đầu tư

Những năm gần đây, Chính phủ đã xác định công nghiệp bán dẫn là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Nhiều trường đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Bách khoa TP.HCM hay Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã mở hoặc tăng cường các chương trình đào tạo liên quan đến vi mạch và bán dẫn.

Cùng với đó, nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Intel, Samsung, Amkor, Synopsys, Cadence hay Qualcomm cũng đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam, tạo thêm nhu cầu lớn về nhân lực.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử chip.

Cơ hội lớn nhưng không phải ai cũng phù hợp

Các chuyên gia cho rằng ngành bán dẫn có tiềm năng phát triển lớn và mang lại nhiều cơ hội việc làm, tuy nhiên đây cũng là lĩnh vực đòi hỏi người học phải có nền tảng tốt về toán học, vật lý, tư duy logic và khả năng sử dụng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, sinh viên cần chuẩn bị tinh thần học tập lâu dài và liên tục cập nhật kiến thức mới bởi đây là ngành có tốc độ phát triển rất nhanh.

Do đó, thay vì chạy theo xu hướng, học sinh nên cân nhắc kỹ năng lực của bản thân, sở thích cũng như định hướng nghề nghiệp trước khi lựa chọn theo học lĩnh vực này.