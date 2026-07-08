Sản phụ ngủ quên, tỉnh dậy thấy con tự chào đời dưới chăn

Sự việc vừa xảy ra tại một bệnh viện ở Canada. Hiện tại, em bé đã tròn 3 tháng tuổi, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Mẹ của bé, cô Carolina Moreno, chia sẻ trải nghiệm này trên mạng xã hội TikTok hôm 7/7 và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng.

Trước đó, Moreno nhập viện trong tình trạng cổ tử cung mở 3 cm, bắt đầu xóa mỏng. Do kết quả xét nghiệm dương tính với khuẩn liên cầu nhóm B (GBS), các bác sĩ chỉ định tiêm kháng sinh khẩn cấp để bảo vệ thai nhi trước khi bấm ối và truyền Pitocin kích thích co bóp tử cung.

Vì thai nhi nằm ở tư thế không thuận gây đau đớn dữ dội, Moreno yêu cầu gây tê màng cứng. Do thuốc không tác dụng ngay, cô phải bấm nút bổ sung liều đến 3 lần rồi dần lịm đi vì mệt mỏi.

Trong khi Moreno cùng chồng, em gái và người em họ ngủ thiếp đi trong phòng sinh, các y tá vẫn liên tục vào kiểm tra tim thai. Khi máy monitor phát tín hiệu cảnh báo mất dấu nhịp tim, nữ y tá vào phòng điều chỉnh đầu dò nhưng vẫn không tìm thấy tín hiệu.

Carolina Moreno và con trai được phát hiện chào đời lúc mẹ đang ngủ. Ảnh: Jorge Carrera

Tiếng chuông báo động đánh thức Moreno. Khi cử động chân, cô cảm nhận có vật lạ trên giường nên lo sợ bản thân bị lộn tử cung hoặc bong nhau thai. Chỉ đến khi y tá lật chăn lên, cả êkíp mới sững sờ phát hiện bé trai đã tự chui ra khỏi bụng mẹ từ lúc nào và đang nằm sấp dưới chăn.

Nhân viên y tế lập tức bế trẻ sơ sinh lên, thực hiện các thao tác chà xát kích thích hô hấp để giúp bé cất tiếng khóc chào đời. Dù trải qua khoảnh khắc hoảng loạn tột độ vì sợ con ngạt thở, Moreno cho biết hiện cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi con trai 3 tháng tuổi phát triển hoàn hảo và khỏe mạnh.