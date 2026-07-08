Điểm sàn Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2026 từ 16 điểm, điểm chuẩn dự kiến ra sao?

Quy đổi điểm trúng tuyển Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2026

Năm 2026, Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh 6.660 chỉ tiêu các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao; 70 chỉ tiêu chương trình đào tạo liên kết quốc tế. Năm nay, trường tăng 340 chỉ tiêu so với năm 2025, trong đó cơ sở chính Hà Nội tăng 160 chỉ tiêu, phân hiệu tăng 180 chỉ tiêu.

Trường công bố nguyên tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đầu vào (điểm sàn) trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 như sau:

Bảng quy đổi tương đương giữa điểm thi THPT năm 2026 với điểm học bạ THPT

Bảng quy đổi tương đương giữa điểm thi THPT năm 2026 với điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) năm 2026

Bảng quy đổi tương đương giữa điểm thi THPT năm 2026 với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) năm 2026

Bảng quy đổi tương đương giữa điểm thi THPT năm 2026 với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026

Điểm sàn Trường Đại học Thủy lợi năm 2026

Với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phương thức xét kết hợp điểm học bạ THPT với điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, theo thang điểm 30, cách tính tổng điểm xét tuyển như sau:

Tổng điểm xét tuyển = (Môn Toán x 2 + 2 môn còn lại) x3/4 + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có).

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh:

Tổng điểm xét tuyển = (Môn Toán + môn tiếng Anh + môn còn lại) + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm cộng (nếu có).

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội (thang điểm 100), điểm xét tuyển được quy đổi tương đương sang điểm thi THPT năm 2026, sau đó cộng điểm ưu tiên (nếu có) và điểm cộng (nếu có).

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội (thang điểm 150), điểm xét tuyển được quy đổi tương đương sang điểm thi THPT năm 2026, sau đó cộng điểm ưu tiên (nếu có) và điểm cộng (nếu có).

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM (thang điểm 1.200), điểm xét tuyển được quy đổi tương đương sang điểm thi THPT năm 2026, sau đó cộng điểm ưu tiên (nếu có) và điểm cộng (nếu có).

Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải 2026

Để biết thông tin điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải 2026, thí sinh tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải 2025 như sau:

Ngành duy nhất lấy trên 27 điểm, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, lần lượt ở hai cơ sở là 27,52 và 27,38.

Các ngành còn lại đa số trong khoảng 20-26. Hai ngành chỉ lấy hơn 15 như Quản lý đô thị và công trình (phân hiệu TP HCM), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh (phân hiệu TP HCM).