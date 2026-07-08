Trường Đại học FPT nói gì về ông Nguyễn Thành Nam - tác giả cuốn "Chuyện với Thanh"?

Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nam về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyễn Thành Nam, là một trong những sáng lập viên FPT và từng giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn. Tháng 4, ông ra mắt cuốn “Chuyện với Thanh”. Cuốn sách sau đó bị thu hồi, xử phạt.

Nguyễn Thành Nam (Ảnh: Công an Hà Nội).

Liên quan đến vấn đề này, cùng ngày Trường Đại học FPT đã chính thức lên tiếng thông tin. Theo đó, nhà trường cho hay, những năm gần đây, ông Nam không tham gia công tác quản lý, hoàn toàn không giảng dạy môn học Lịch sử/Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường. Ông Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022-2026 và đã nhận quyết định miễn nhiệm.

Trường Đại học FPT cho biết, không tham gia quá trình biên soạn, thẩm định nội dung, xuất bản, phát hành cuốn sách “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng”. Các nội dung trong cuốn sách và phát biểu là quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho chủ trương, quan điểm của trường, trường phản đối quan điểm này.

"Thời gian qua, Trường đã quán triệt, rà soát, gỡ bỏ nội dung chia sẻ của ông Nam về chủ đề Lãnh đạo kiểu cụ Hồ – bản lĩnh doanh nhân Việt trong một hội thảo cho một số doanh nhân. Hội đồng Trường đã họp rà soát, rút kinh nghiệm để tránh xảy ra sai phạm. Chúng tôi cam kết luôn tuân thủ quy định pháp luật, nỗ lực đóng góp cho hoạt động đào tạo nhân lực và tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc", đại diện trường thông tin.

Liên quan đến vụ việc trên, cùng bị khởi tố với ông Nam còn có Trần Việt Anh. Cả 2 bị điều tra liên quan đến những chi tiết xuyên tạc lịch sử trong cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng".

Theo nhà chức trách, nội dung cuốn sách được xác định có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.