Điểm chuẩn Học viện Quân y năm 2026 cao nhất gần 30 điểm
Điểm chuẩn hệ quân sự ngành Y khoa của Học viện Quân y cao nhất 29,76, áp dụng với thí sinh nữ miền Nam.
Tối 9/8, Học viện Quân y công bố điểm chuẩn ngành Y khoa hệ quân sự năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn với thí sinh nữ miền Nam là 29,76, miền Bắc là 29,6. Với thí sinh nam miền Bắc, điểm chuẩn là 28,39 và miền Nam là 27,75.
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 21/8. Thời gian nhập học trực tiếp là ngày 4/9.
Xem danh sách trúng tuyển TẠI ĐÂY.
Năm 2026, Học viện Quân y tuyển 140 chỉ tiêu ngành Y khoa hệ quân sự bằng các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TPHCM, xét điểm thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Tối 9/8, Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó cao nhất là ngành Quan hệ quốc tế với 27,75 điểm tổ hợp C00.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/08/2026 21:59 PM (GMT+7)